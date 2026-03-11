Tajani a Sky News Arabia, dichiarazione contestata e bufera politica







L’imitazione di Maurizio Crozza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stata percepita come più dignitosa rispetto alla performance originale del ministro stesso. Tajani è diventato oggetto di critiche globali a seguito di un’intervista rilasciata a Sky News Arabia, in cui ha lanciato un appello alla pace in Iran con un linguaggio ritenuto eccessivamente semplicistico e poco formale.





"Qual è il messaggio che rivolge a Teheran?"

Tajani: "Basta missili e basta droni"

Le parole del ministro a Sky News Arabia. Non è AI pic.twitter.com/LHWLUh41O5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 10, 2026

I commenti del wb: “Rispetto a Tajani, perfino Biden sembra un giaguaro” – “Poteva dire: ‘aho’ basta missili! Famose na carbonara e un bicchiere de vino rosso’” – “Alla fine sembra che pensa ‘ok io la mia parte l’ho detta, quando posso tornare a casa?’” – “Da lui parole forti, prevedo una cessazione delle ostilità a brevissimo” – “Grazie Antonio, non ci aveva pensato nessuno”.





