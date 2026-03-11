​​


FacebookWhatsApp

Senato, La Russa non si accorge del microfono aperto e scappa la frase sul “pidiota”

Emanuela B.
11/03/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


“Interventone”. Ignazio La Russa ha commentato così le parole di un senatore durante una seduta del 5 marzo. Il presidente del Senato ha poi chiesto a chi sedeva al suo fianco: “Come si chiama quel co****ne che continua a urlare?”. E quando gli segnalano il nome di Antonio Nicita prosegue: “Nicita, abbiamo apprezzato il suo intervento” (VIDEO)





FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti