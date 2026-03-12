Bonelli bocciato pure in geografia. A l’Aria che tira “ruba” la bacchetta a Parenzo ma non trova l’Egitto sulla carta





In un recente episodio de “L’Aria che Tira”, condotto da Alessandro Parenzo, si è verificato un episodio di notevole imbarazzo quando Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dimostrato una lacuna nella sua conoscenza geografica. La puntata si concentrava sul conflitto in Medio Oriente, in particolare sulla rappresaglia dell’Iran contro Israele e Stati Uniti.





Durante la discussione, Parenzo ha utilizzato una cartina geografica per illustrare le complesse alleanze tra i Paesi del Golfo, sottolineando che questi Paesi sono uniti nella loro opposizione all’Iran. Bonelli, nel criticare i regimi di Siria e Arabia Saudita, ha espresso il desiderio di prendere in mano la cartina e fornire una spiegazione più approfondita della situazione geopolitica. Tuttavia, nel tentativo di dimostrare la sua competenza, Bonelli non è riuscito a individuare l’Egitto sulla cartina.

Nonostante questo errore, Parenzo ha concesso a Bonelli di continuare, permettendogli di prendere in mano la bacchetta e di condurre la discussione. Questo episodio ha evidenziato l’importanza di una solida conoscenza geografica, soprattutto quando si affrontano questioni complesse e delicate come i conflitti internazionali.

