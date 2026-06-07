La strage degli innocenti avanza nel silenzio dei media: Nicola scompare a 29 anni nel solito modo drammatico





Nella notte tra venerdì e sabato, Nicola De Paoli, un giovane di San Lorenzo, ha perso la vita a soli 29 anni a causa di un infarto. La tragedia si è consumata mentre il giovane dormiva. La compagna, Giorgia, infermiera di professione, si è svegliata e ha trovato Nicola immobile nel letto. Nonostante i tentativi di rianimarlo e l’intervento dei soccorritori, ogni sforzo si è rivelato vano, come riportato da Il Gazzettino. Nicola avrebbe compiuto trent’anni il prossimo ottobre.





Amante della cucina, Nicola aveva frequentato l’istituto Stringher di Udine e aveva dedicato la sua vita ai vigneti dell’azienda di famiglia. Era noto per la sua passione per le grigliate, lo sport, in particolare il basket e l’arrampicata, e per il suo attaccamento alla terra natale, dove era una presenza fissa durante le celebrazioni della Pasquetta.

Il vicesindaco di San Lorenzo, Bellone, ha ricordato Nicola come “un ragazzo buono, semplice, riservato ma di compagnia”, sottolineando che la perdita lo colpisce profondamente non solo come rappresentante delle istituzioni, ma anche come amico. La comunità è in lutto e si stringe attorno alla famiglia e agli amici del giovane.

Nicola era anche un attivo volontario della Pro loco di San Lorenzo. Il presidente dell’associazione, Nicola Bertoia, ha espresso il suo dolore dicendo: “Era sempre disponibile, un amico su cui contare.” La Pro loco stava già organizzando la sagra di agosto 2026, e Bertoia ha aggiunto: “Senza di lui non sarà più la stessa cosa.”

La scomparsa di Nicola ha lasciato un vuoto incolmabile. Oltre alla compagna Giorgia, lo piangono i genitori, Roberta e Loris, e i fratelli Davide e Claudio, insieme a un ampio gruppo di amici e conoscenti. La comunità di San Lorenzo si unisce nel ricordo di un giovane che, nonostante la sua breve vita, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Il tragico evento ha sollevato interrogativi sulle condizioni di salute di giovani adulti e sull’importanza di una maggiore consapevolezza riguardo ai problemi cardiaci, che possono colpire anche le persone più giovani e apparentemente in salute. La comunità è invitata a riflettere su questo aspetto, mentre si prepara a dare l’ultimo saluto a Nicola.

In un momento di grande dolore, la famiglia e gli amici stanno organizzando un funerale che onorerà la vita di Nicola e il suo impatto su chi lo circondava. La cerimonia si svolgerà nella chiesa locale, dove molti si riuniranno per rendere omaggio a un giovane che ha vissuto la sua vita con passione e dedizione.

La prematura scomparsa di Nicola De Paoli rappresenta una perdita inestimabile per la sua famiglia e per la comunità di San Lorenzo. La sua memoria vivrà attraverso i ricordi e le storie condivise da coloro che lo hanno amato e apprezzato. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento difficile, offrendo supporto e conforto a chi è rimasto.

Visualizzazioni: 61



