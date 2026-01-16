Ladri come acrobati, scalano un palazzo alle porte di Roma: la foto diventa virale. «Sono dei circensi»





Un episodio di furto ha scosso la tranquillità di Marino, una cittadina nei pressi di Roma, dove tre ladri si sono resi protagonisti di un audace tentativo di furto in pieno pomeriggio. La scena, che ha attirato l’attenzione di molti, è stata immortalata in una fotografia diventata virale su un gruppo Facebook dedicato alle segnalazioni locali. I malviventi, esperti nell’arrampicata, sono stati visti mentre cercavano di accedere a un appartamento situato in corso Vittoria Colonna, di fronte a Villa Desideri.





L’episodio è avvenuto attorno alle 17, un orario in cui molte persone sono ancora in giro. Fortunatamente, alcuni residenti hanno notato i ladri e hanno reagito prontamente, lanciando urla di avviso che hanno messo in fuga i malfattori. La rapidità di reazione dei cittadini ha impedito che il furto si consumasse, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e sull’aumento di questo tipo di crimine.

Le forze dell’ordine sono state subito allertate e hanno avviato un’indagine per identificare i ladri. Gli agenti stanno esaminando le immagini della fotografia e quelle delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, cercando di raccogliere elementi utili per risalire all’identità dei malviventi. Questo episodio non è isolato; infatti, la criminalità di tipo acrobatico sembra essere in aumento non solo a Marino, ma anche in altri comuni dei Castelli Romani. Recentemente, sono stati segnalati furti simili a Genzano e Monte Porzio Catone, dove i ladri operano con audacia, spesso senza timore di incontrare i proprietari delle abitazioni.

La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini, che non hanno esitato a esprimere i loro timori sui social media. Commenti come “Sono autentici circensi” e “vere e proprie piovre” riflettono il senso di impotenza e frustrazione di fronte a un fenomeno che sembra sfuggire al controllo. Alcuni residenti hanno condiviso esperienze personali di furti subiti in passato, sottolineando come questi episodi stiano diventando sempre più comuni: “A me cinque anni fa entrarono dal balcone in casa”, ha raccontato uno di loro.

La crescente insicurezza ha spinto le autorità a raccomandare ai cittadini di prestare attenzione e di segnalare qualsiasi comportamento sospetto. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di una vigilanza attiva da parte della comunità, invitando i residenti a collaborare e a mantenere un occhio attento su ciò che accade nei loro quartieri.

In risposta a questa situazione, il Comune di Marino sta valutando l’implementazione di misure di sicurezza aggiuntive, come un potenziamento della videosorveglianza e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini a comportamenti preventivi. L’obiettivo è quello di creare un ambiente più sicuro e di ridurre i rischi di furti in abitazione.

L’episodio dei ladri acrobati non solo ha evidenziato la vulnerabilità delle abitazioni, ma ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica nelle aree urbane. Con il crescente numero di furti, è fondamentale che le autorità locali e le forze dell’ordine collaborino per garantire la sicurezza dei cittadini e per affrontare in modo efficace la criminalità.



