Ladri filmati durante l’arresto, Serracchiani presenta un’interrogazione contro Cicalone e l’Arma dei Carabinieri





La deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha recentemente focalizzato la sua attenzione su un tema controverso, mettendo nel mirino l’influencer Simone Cicalone. In un video, Serracchiani ha sollevato interrogativi riguardo alla presenza di Cicalone a Bologna, dove, telecamera in mano, ha ripreso un intervento delle forze dell’ordine. «Un noto influencer – afferma – che costruisce contenuti sulla sicurezza e sul cosiddetto “degrado” si trova a Bologna, telecamera accesa, mentre i Carabinieri stanno effettuando un intervento. Perché era lì?».





Questa domanda ha aperto un dibattito sull’operato dell’Arma dei Carabinieri e sulla trasparenza delle loro operazioni. Serracchiani ha continuato a interrogarsi su come Cicalone fosse a conoscenza in tempo reale dell’intervento in corso, sottolineando che non è la prima volta che il creator romano si trova in situazioni simili. Infatti, già a luglio, il quotidiano Repubblica aveva evidenziato la presenza di Cicalone durante le attività dei Carabinieri, suggerendo una possibile connessione tra l’influencer e le forze dell’ordine.

Cicalone, noto per il suo lavoro su YouTube, si dedica a mostrare le condizioni di degrado e di difficoltà delle periferie italiane, portando alla luce questioni sociali e di sicurezza. Di fronte a questa situazione, Serracchiani ha espresso la necessità di chiarire «quale sia il rapporto tra l’Arma e questi cosiddetti “influencer del degrado”. Chi autorizza la loro presenza?»_. Di conseguenza, ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per ottenere spiegazioni su quanto accaduto a Bologna.

La risposta da parte della politica non si è fatta attendere. Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, ha criticato aspramente l’atteggiamento di Serracchiani. «È sconcertante che, invece di ringraziare i Carabinieri per il loro intervento e per il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini, l’onorevole Serracchiani scelga di presentare un’interrogazione parlamentare per la presenza di Cicalone». Lisei ha proseguito affermando che, per la sinistra, il problema non è tanto il crimine, quanto il modo in cui operano le forze dell’ordine, evidenziando come ci sia una tendenza a mettere in discussione il loro operato.

Il senatore ha aggiunto che Serracchiani sembra non gradire che venga mostrato il degrado in cui l’amministrazione di Bologna, guidata da Matteo Lepore, ha ridotto la città. Questo scambio di accuse e difese ha messo in evidenza le tensioni politiche esistenti, con i rappresentanti di destra che difendono l’operato delle forze dell’ordine e quelli di sinistra che cercano di evidenziare le problematiche sociali.

La questione della sicurezza e del degrado urbano è diventata un tema centrale nel dibattito politico, con gli influencer che, come Cicalone, utilizzano i social media per documentare e denunciare situazioni critiche nelle città italiane. Tuttavia, il loro ruolo è spesso controverso, poiché si pongono domande sulla loro legittimità e sulla loro collaborazione con le forze dell’ordine.

In questo contesto, l’interrogazione parlamentare proposta da Serracchiani potrebbe avere ripercussioni significative, non solo per il rapporto tra influencer e Carabinieri, ma anche per il modo in cui viene percepita la sicurezza pubblica in Bologna e in altre città italiane. La critica all’amministrazione comunale di Lepore potrebbe portare a un riesame delle politiche di sicurezza e di gestione del degrado urbano, spingendo i politici a rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il dibattito si inserisce in un quadro più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane e per l’efficacia delle politiche adottate per affrontare il degrado. La presenza di influencer come Cicalone potrebbe essere vista come un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche, ma al tempo stesso solleva interrogativi su come tali figure possano influenzare la narrazione pubblica riguardo alla sicurezza e al degrado.

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