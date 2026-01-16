Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli»





Oggi, intorno alle 11, si è verificato un grave episodio di violenza all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia. Un litigio tra due studenti, iniziato in bagno durante la seconda ricreazione, ha avuto un tragico epilogo quando uno dei ragazzi ha aggredito l’altro con un coltello. La vittima, un giovane di 18 anni, è stata colpita al costato, provocando una copiosa perdita di sangue.





Secondo le prime informazioni, il ragazzo che ha subito l’aggressione era tornato in aula dopo il litigio e, all’improvviso, è stato attaccato dal suo rivale. L’aggressore, armato di coltello, è entrato in classe e ha colpito la vittima, che è immediatamente crollata a terra. I compagni di classe, visibilmente scioccati, hanno assistito impotenti alla scena.

Dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. I volontari della Croce Rossa e i medici del 118 sono intervenuti rapidamente per fornire assistenza alla vittima. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato subito ricoverato nella shock room. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

All’interno della scuola, la notizia dell’aggressione ha creato un clima di panico e confusione. Gli agenti della Polizia di Stato sono giunti sul posto per avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da parte di studenti e insegnanti per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La lite tra i due ragazzi sembra essere stata innescata da motivi personali, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla causa del conflitto. Gli agenti stanno esaminando i video di sorveglianza presenti all’interno della scuola per ottenere ulteriori informazioni sull’episodio.

L’istituto Domenico Chiodo ha attivato un protocollo di emergenza per gestire la situazione e fornire supporto psicologico agli studenti traumatizzati dall’incidente. La direzione scolastica ha espresso grande preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti gli alunni.

Questo episodio di violenza giovanile ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, che si interroga sulla sicurezza all’interno delle scuole. La violenza tra adolescenti è un tema sempre più attuale, e questo incidente mette in evidenza la necessità di interventi educativi e preventivi per affrontare il problema.

Le autorità locali stanno considerando misure aggiuntive per migliorare la sicurezza nelle scuole e prevenire simili episodi in futuro. È fondamentale che studenti, insegnanti e famiglie collaborino per creare un ambiente di apprendimento sereno e privo di violenza.



