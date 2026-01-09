L’Amica Scomparsa e il Biglietto Segreto





La sera prima che la mia migliore amica, sedici anni, scomparisse, mi diede cinque dollari e disse: «Ti devo dei soldi. Prendi questa banconota!» Sembrava un gesto casuale, e io la misi nel barattolo dove conservavo i contanti, senza pensarci troppo. Tre settimane dopo, all’improvviso, mi tornò in mente quel momento. Aprii il barattolo, presi la banconota e la osservai con attenzione. Mi gelai. Sul bordo bianco, vicino al ritratto, c’era una scritta minuscola, così sbiadita che sembrava parte della trama della carta. Non era la sua solita calligrafia rotonda e allegra, ma riconobbi subito quel modo di scrivere: lettere affilate, rapide, come quando era agitata. Il messaggio era solo di tre parole: “Trova la quercia.”





Trattenni il respiro. C’era solo una quercia di cui lei parlava sempre—quella dietro l’osservatorio abbandonato, dove passavamo le estati a guardare i pipistrelli volare nel crepuscolo. Era il nostro posto segreto. Non ne parlava da mesi, da quando i litigi dei suoi genitori erano peggiorati e lei aveva iniziato a chiudersi in sé stessa. Perché lasciare un messaggio nascosto in una banconota? E perché darmelo proprio la sera in cui è sparita?

Il pomeriggio seguente andai all’osservatorio in bicicletta, con la banconota ben custodita in tasca. L’edificio sembrava ancora più consunto di quanto ricordassi, la cupola arrugginita come un relitto dimenticato. La quercia si ergeva ancora lì accanto, i rami spalancati come braccia stanche. All’inizio non notai nulla di strano. Ma girando attorno al tronco, vidi una striscia di corteccia più chiara—sembrava staccata di recente. Passai le dita lungo il bordo e la corteccia si mosse, rivelando una cavità scavata a mano. Dentro c’era un pezzo di carta ripiegato, strappato in un angolo come se fosse stato strappato di fretta. Le mani mi tremavano mentre lo aprivo.

Questa volta era pieno della sua calligrafia—più disordinata, agitata. Scriveva che non era scappata. Aveva sentito qualcosa che non avrebbe dovuto sentire, qualcosa che riguardava una persona di cui si fidava, e temeva per la sua sicurezza. Non voleva sparire, ma aveva bisogno di nascondersi finché non avesse capito cosa fare.

Un nodo mi strinse lo stomaco—paura, sollievo, confusione. Il messaggio si concludeva con un’istruzione: “Se trovi questo biglietto, non dire nulla per ora. Torna al tramonto, nel primo giorno senza nuvole.” Il mio cuore prese a correre. Era domani.

Quella notte dormii poco, immaginando ogni possibilità—che fosse al sicuro, che avesse bisogno d’aiuto, che avesse smesso di fidarsi di me. Che il pericolo fosse reale. La sera successiva, il cielo si tinse di ambra, limpido e quieto, come se la natura stessa avesse deciso di darle il segnale. Tornai alla quercia, il cuore in gola. Per un attimo, pensai di essermi immaginata tutto. Poi, da dietro l’osservatorio, arrivò un fischio lieve—il nostro segnale da bambine, quando giocavamo a nascondino.

Uscì dall’ombra, più magra, stanca, ma viva. Le lacrime mi offuscarono la vista mentre sussurrava: «Sapevo che avresti trovato il messaggio.» La strinsi in un abbraccio tremante. Finalmente mi raccontò tutto—di cosa aveva visto in casa sua, di come non sapesse di chi fidarsi, dei piccoli indizi che aveva lasciato solo per me.

Sedute sotto la quercia, con le prime stelle che si accendevano nel cielo, cominciammo a pianificare il da farsi—insieme. La banconota, il messaggio, il biglietto nascosto… non erano solo indizi. Erano la sua richiesta di aiuto. E io ero determinata a non lasciarla affrontare l’oscurità da sola.



