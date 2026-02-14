Larissa, una donna di 66 anni, cercò finalmente assistenza medica quando il dolore all’addome divenne troppo intenso per essere ignorato

All’inizio, Larissa minimizzò i cambiamenti del suo corpo.

Li attribuì a problemi di stomaco, all’età, al gonfiore — forse solo allo stress. Scherzava persino dicendo che doveva aver mangiato troppo pane, visto che la sua pancia continuava a crescere.





Ma dopo alcuni esami di routine, l’espressione del medico cambiò.

“Signora…” disse con cautela, ricontrollando i risultati. “Può sembrare insolito, ma gli esami suggeriscono… una gravidanza.”

Larissa lo fissò. “Ho sessantasei anni!”

“Esistono casi estremamente rari,” rispose con prudenza. “Ma dovrebbe consultare un ginecologo per confermare.”

Uscì dalla clinica sconvolta. Eppure, in fondo, ci credeva. Aveva già avuto tre figli. Man mano che il suo addome continuava a espandersi, si convinse che fosse una sorta di miracolo tardivo. Sentiva pressione, pesantezza — a volte perfino quello che interpretava come movimenti.

Tuttavia, non consultò uno specialista.

“L’ho già fatto prima,” si diceva. “Quando sarà il momento, andrò in ospedale.”

Passarono i mesi. La sua pancia diventava sempre più grande. I vicini, incuriositi, facevano domande, e Larissa sorrideva dicendo che forse Dio aveva deciso di benedirla di nuovo. Lavorò a maglia minuscoli calzini, scelse dei nomi, comprò perfino una culla.

Secondo i suoi calcoli, aveva raggiunto il nono mese quando finalmente fissò un appuntamento con un ginecologo per prepararsi al parto. Il medico, dubbioso vista la sua età, iniziò comunque la visita.

Nel momento in cui l’immagine dell’ecografia apparve sullo schermo, il suo volto impallidì.

“Signora Larissa… quello non è un bambino.”

Il suo cuore iniziò a battere forte. “Allora cos’è?”

Inspirò lentamente.

“Ha un litopedion,” spiegò.

“È estremamente raro. Si verifica quando una vecchia gravidanza extrauterina si calcifica all’interno del corpo. Il suo organismo ha racchiuso il feto non sviluppato nel calcio come forma di protezione. Probabilmente è successo decenni fa — e solo ora sta causando sintomi.”

Larissa rimase immobile. Per anni aveva inconsapevolmente portato dentro di sé non una nuova vita, ma i resti induriti di una vita perduta da tempo.

Seguì un intervento chirurgico. Fu complesso, ma riuscì.

Quando si svegliò, provò qualcosa di inaspettato — non dolore, non shock, ma sollievo.

Quello che aveva portato dentro non era un miracolo in attesa di nascere.

Era un capitolo che il suo corpo aveva chiuso in silenzio molto tempo prima.

E per la prima volta dopo mesi, si sentì di nuovo leggera.