Lascia le figlie piccole al bowling e va via, la più piccola nel passeggino: mamma denunciata





Un episodio preoccupante si è verificato ad Alte Ceccato, frazione di Monteccchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove una giovane madre ha lasciato le sue due figlie, di uno e quattro anni, all’interno di un bowling. La donna, entrata nel locale nel tardo pomeriggio, sembra essere stata in uno stato confusionale e ha abbandonato le bambine senza avvisare nessuno.





Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, la madre si è trattenuta nel bowling per alcuni minuti prima di allontanarsi, lasciando le figlie completamente sole. Con il passare del tempo e l’assenza prolungata dell’adulta, il proprietario della struttura ha iniziato a preoccuparsi. Notando le due bambine in tenera età senza alcuna supervisione, ha deciso di intervenire. Dopo aver cercato di capire la situazione, ha contattato il numero unico di emergenza 112 per richiedere assistenza.

Immediatamente, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta sul posto. I militari, giunti rapidamente, hanno valutato la situazione e hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza per accertare lo stato di salute delle piccole. Gli operatori del Suem sono arrivati e hanno prestato le prime cure alle bambine, che apparivano visibilmente spaesate e spaventate.

Per garantire ulteriori accertamenti, le due sorelline sono state accompagnate all’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Nel frattempo, le autorità hanno avviato la procedura per rintracciare i familiari, in particolare il padre delle bambine. Grazie a un intervento rapido, l’uomo è stato localizzato e informato dell’accaduto. Si è precipitato in ospedale, dove ha potuto riabbracciare le figlie e riportarle a casa.

La madre, successivamente identificata dalle forze dell’ordine, è stata denunciata per abbandono di minorenni. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e il benessere dei bambini e ha messo in luce la necessità di un supporto adeguato per le famiglie in difficoltà.

Le indagini sono ora in corso per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo abbandono. Le autorità stanno esaminando la situazione familiare della donna e valutando se sia necessaria un’ulteriore assistenza per garantire la sicurezza e il benessere delle bambine. È fondamentale che vengano adottate misure appropriate per proteggere i minori e prevenire simili episodi in futuro.

La comunità di Monteccchio Maggiore è rimasta scossa da quanto accaduto, e molti cittadini si sono espressi sulla necessità di un maggiore supporto alle famiglie. Questo evento ha riacceso il dibattito sull’importanza di servizi sociali efficaci e accessibili, per evitare che situazioni del genere possano ripetersi.



