L’assassino del panettiere di Sarno si fotografa in cella col fratello: il carcere apre un’indagine





Un’indagine interna è stata avviata presso il carcere di Fuorni dopo la diffusione di una fotografia che ritrae Andrea Sirica, 35 anni, arrestato per l’omicidio di Gaetano Russo, e il suo fratello, detenuto dal gennaio 2025. La foto, che sta circolando sui social, ha sollevato sospetti riguardo alla sua origine, poiché si ipotizza che sia stata scattata all’interno della cella durante un incontro tra i due fratelli. La questione è diventata di interesse pubblico anche grazie alla condivisione da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale ha evidenziato il possibile utilizzo di un telefono cellulare illegalmente introdotto nel carcere.





Le autorità carcerarie, sotto la direzione di Carlo Brunetti, hanno avviato accertamenti per determinare come la foto sia stata realizzata e come sia riuscita a circolare all’esterno della struttura. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all’interno del carcere e sulla possibilità di introdurre dispositivi vietati.

Andrea Sirica è stato arrestato martedì scorso in relazione all’omicidio di Gaetano Russo, avvenuto nella salumeria-forno della vittima, situata a Sarno, in provincia di Salerno. Secondo le ricostruzioni, Sirica si sarebbe presentato nel negozio poco prima dell’una di notte, mentre Russo stava per sfornare il pane. Durante l’incidente, Sirica avrebbe avuto un litigio con la figlia 19enne del panettiere. Quando Russo è intervenuto per difendere la ragazza, Sirica lo ha aggredito, colpendolo con almeno dieci fendenti utilizzando un coltello preso dal bancone.

Dopo l’aggressione, Sirica è stato bloccato dalle pattuglie della Polizia di Stato e da un carabiniere libero dal servizio. Inizialmente, gli inquirenti avevano preso in considerazione l’ipotesi di rapina, ma questa è stata poi scartata grazie alle testimonianze raccolte. Non molto tempo prima dell’omicidio, Sirica era stato cacciato da una chiesa vicina, dove si era messo a cantare e a disturbare i fedeli.

La scoperta della foto ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla già tragica vicenda. La comunità di Sarno è rimasta scossa dall’omicidio e ora è preoccupata per le implicazioni legate alla sicurezza all’interno delle strutture carcerarie. L’eventualità che i detenuti possano avere accesso a telefoni cellulari e altri dispositivi vietati è una problematica che le autorità stanno prendendo molto sul serio.

In seguito alla diffusione della fotografia, i vertici del carcere di Fuorni hanno intensificato le misure di sicurezza e hanno avviato una revisione dei protocolli per prevenire ulteriori incidenti simili. La questione ha sollevato interrogativi sulla gestione dei detenuti e sulla necessità di garantire che non ci siano violazioni delle normative carcerarie.

Il caso di Andrea Sirica e l’omicidio di Gaetano Russo hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, evidenziando le problematiche legate alla criminalità e alla sicurezza. La famiglia di Russo è in lutto per la perdita del panettiere, benvoluto nella comunità, e richiede giustizia per l’atroce omicidio.



