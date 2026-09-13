Latina, medico aggredito a pugni al pronto soccorso del Goretti: aggressore fermato con la sedazione





Un’aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove un medico di 48 anni è stato colpito da un paziente in evidente stato di alterazione. L’incidente è avvenuto quando un uomo di 32 anni, giunto in ospedale, ha iniziato a dare in escandescenze durante la visita medica. Mentre il dottore cercava di visitarlo, il paziente lo ha colpito con un pugno in faccia, provocandogli un trauma facciale con una prognosi di cinque giorni.





Per evitare ulteriori aggressioni, il medico si è allontanato dall’uomo, ma un addetto alla sicurezza è intervenuto per fermarlo. Nonostante gli sforzi, anche l’addetto alla sicurezza è stato colpito dall’aggressore con uno schiaffo. Per contenere la situazione, è stato necessario l’intervento della polizia, che ha dovuto sedare il 32enne, poiché non mostrava segni di volersi calmare.

L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali nei confronti del personale sanitario e degli addetti alla sicurezza. Dopo un processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto all’uomo l’obbligo di firma tre volte a settimana, mentre il processo è stato rinviato al 16 novembre, data in cui potrebbe arrivare la sentenza.

Purtroppo, il problema delle aggressioni ai danni del personale sanitario è un fenomeno noto in tutta Italia. Medici, infermieri e operatori sanitari hanno più volte sollecitato interventi per garantire una maggiore protezione durante l’esercizio delle loro funzioni. Interagire con pazienti in forte stato di alterazione a causa di alcol o droghe può risultare complicato e aumentare le situazioni di rischio. Inoltre, quando i professionisti devono comunicare cattive notizie ai familiari, è possibile che questi ultimi, colpiti dal dolore, sfoghino la loro frustrazione sui medici.

Questi episodi di violenza non solo mettono in pericolo la sicurezza degli operatori, ma compromettono anche la loro capacità di lavorare con la serenità necessaria per garantire un’assistenza adeguata a tutti i pazienti. La situazione richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità competenti per tutelare chi lavora in prima linea nella sanità e per assicurare un ambiente di lavoro sicuro.

La crescente incidenza di aggressioni in ospedali e strutture sanitarie ha sollevato preoccupazioni tra i professionisti del settore, che chiedono misure più efficaci per prevenire tali atti di violenza. È essenziale che le istituzioni riconoscano l’importanza di proteggere il personale sanitario, affinché possano svolgere il loro lavoro senza temere per la propria incolumità.

In questo contesto, il caso del medico aggredito al Santa Maria Goretti di Latina si inserisce in una serie di episodi simili che hanno colpito il sistema sanitario italiano. L’auspicio è che la comunità e le autorità competenti prendano coscienza della gravità della situazione e attuino le necessarie riforme per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti gli operatori sanitari.

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