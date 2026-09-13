Tragedia nel Padovano, 96enne muore soffocata con un sacchetto: la nuora accusata dell’omicidio





Un tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 settembre a Saonara, in provincia di Padova, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera, Maria Zanasca, di 96 anni. L’anziana donna è stata soffocata con un sacchetto sul capo all’interno dell’appartamento in cui vivevano insieme, nella frazione di Villatora.





Secondo le prime ricostruzioni, la vittima risiedeva con la figlia e il genero, ma al momento del delitto si trovavano soli. Si apprende che Maria Zanasca stava manifestando alcuni disagi di natura sanitaria, il che potrebbe aver contribuito a creare una situazione di tensione tra i due. È in questo contesto che l’uomo ha deciso di agire, soffocando l’anziana.

Dopo il delitto, il 70enne ha contattato direttamente i Carabinieri per confessare l’omicidio, spiegando i motivi che lo hanno spinto a compiere questo gesto estremo. Gli agenti della Stazione di Piove di Sacco si sono immediatamente recati sul luogo dell’incidente, dove ora spetta loro il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di chiarire il contesto familiare in cui si è verificato l’omicidio.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre il corpo di Maria Zanasca è stato sottoposto ai primi accertamenti da parte del medico legale. Questo evento segna il secondo omicidio avvenuto nella stessa giornata, dopo un altro tragico episodio nel Torinese, dove un 87enne ha ucciso la moglie di 83 anni.

Il caso di Saonara riporta alla luce tematiche delicate legate alle dinamiche familiari e alle tensioni che possono sorgere in situazioni di convivenza, specialmente quando ci sono problemi di salute coinvolti. La violenza domestica, purtroppo, continua a rappresentare una piaga sociale in Italia, con episodi che si susseguono e che evidenziano la necessità di interventi efficaci per prevenire tali tragedie.

Le autorità competenti sono ora chiamate a intervenire non solo per fare giustizia in questo caso specifico, ma anche per riflettere sulle misure da adottare per garantire la sicurezza e il benessere delle persone più vulnerabili all’interno delle famiglie. La situazione di stress e difficoltà che può derivare dalla cura di un familiare anziano o malato è un tema di crescente rilevanza, e richiede un’attenzione particolare da parte dei servizi sociali e della comunità.

Il fatto che l’aggressore si sia costituito immediatamente potrebbe indicare una certa consapevolezza della gravità del suo gesto, ma non cancella la tragedia che ha colpito la famiglia di Maria Zanasca. Rimane ora da vedere come si svilupperanno le indagini e quali saranno le conseguenze legali per il 70enne, che dovrà affrontare un processo per omicidio.

La comunità di Saonara è scossa da questo episodio, e molti si interrogano su come sia potuto accadere un simile atto di violenza all’interno di un contesto familiare. La speranza è che simili eventi possano servire da monito per affrontare le problematiche legate alla violenza domestica e per promuovere una cultura di rispetto e supporto reciproco all’interno delle famiglie.

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