Daniel Maldini, incidente con la Porsche e alcoltest positivo: scatta il ritiro della patente





Nella mattinata di domenica 13 settembre, Daniel Maldini, calciatore del Cagliari, è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, e ha coinvolto sei persone in totale. Dopo lo scontro, il giocatore è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti ed è stato successivamente dimesso. Secondo quanto comunicato dal suo legale, Maldini non ha riportato lesioni e ha già fatto ritorno a casa.





Durante i controlli effettuati dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, Maldini è risultato positivo all’etilometro, registrando un valore di 0,91 alla prima prova e 0,89 alla seconda. Di conseguenza, gli agenti hanno proceduto al ritiro della sua patente. Le indagini hanno rivelato che il calciatore era alla guida della sua Porsche Carrera al momento dell’incidente, che ha visto coinvolta un’altra automobile. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi.

Le autorità stanno continuando a svolgere accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono attesi anche i risultati degli esami disposti dall’ospedale per verificare la possibile presenza di sostanze stupefacenti nel sangue di Maldini. Al momento, non è possibile trarre conclusioni definitive riguardo a questo aspetto, e la positività all’etilometro non implica necessariamente che l’alcol sia stata la causa scatenante dell’incidente.

L’incidente è avvenuto poche ore dopo che Daniel Maldini aveva disputato una partita a Bergamo, dove ha segnato su rigore il gol decisivo per la vittoria del Cagliari contro l’Atalanta. Dopo la partita, il calciatore ha trascorso la serata a Milano, dove è avvenuto il sinistro.

Il fatto ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e all’uso di alcolici da parte dei conducenti, in particolare quelli che si trovano in posizioni pubbliche come i calciatori professionisti. La positività all’etilometro di Maldini ha riacceso il dibattito sull’importanza di garantire un comportamento responsabile alla guida, soprattutto dopo eventi pubblici o celebrazioni.

In attesa di ulteriori sviluppi, la situazione di Daniel Maldini rimane sotto osservazione. Il calciatore, che ha mostrato un buon rendimento in campo, adesso dovrà affrontare anche le conseguenze legali di quanto accaduto. Il ritiro della patente rappresenta un primo passo verso le sanzioni che potrebbero essere imposte in seguito all’incidente.

Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e, a seconda dei risultati degli esami e delle indagini, potrebbero essere intraprese ulteriori azioni legali. Il caso di Maldini mette in evidenza l’importanza di una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i conducenti, in particolare per coloro che sono sotto i riflettori pubblici.

La comunità sportiva e i tifosi ora osservano con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, sperando che possa servire da lezione per tutti coloro che si trovano alla guida. La speranza è che situazioni simili possano essere evitate in futuro, promuovendo una cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle normative vigenti.

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