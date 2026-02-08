Laura Pausini travolta dalle polemiche sull’Inno nazionale, Vasco Rossi sorprende e si schiera con la collega





La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continua a suscitare dibattito, ma in questa occasione la competizione sportiva non è al centro dell’attenzione. L’esibizione di Laura Pausini è stata oggetto di critiche, in particolare per la sua interpretazione dell’Inno di Mameli, considerata da alcuni eccessivamente personale e poco solenne.





I principali social network sono diventati rapidamente un luogo di accese discussioni, con commenti critici diffusi su piattaforme quali Instagram, X e TikTok. L’intensità del dibattito ha portato lo staff della cantante di Solarolo a limitare i commenti sui suoi profili social per gestire l’ondata di critiche.

Contestualmente alle polemiche in Italia, sono emerse reazioni positive a livello internazionale. Celine Dion, rinomata artista mondiale, ha espresso il suo apprezzamento lasciando un like al post della collega relativo alla performance in mondovisione. Inoltre, gran parte della stampa internazionale ha elogiato la potenza vocale della Pausini.

In questo contesto di opinioni contrastanti, Vasco Rossi ha manifestato il suo sostegno all’amica con un messaggio chiaro e conciso sotto un video: “Meravigliosa Laura”, accompagnato da un cuore azzurro. Questo gesto è stato interpretato da molti come un’espressione di solidarietà nei confronti dell’artista, in un momento di particolare pressione mediatica, anche in relazione all’uscita del suo recente album di cover.

Laura Pausini, stanca di essere sottoposta a un costante esame critico, ha deciso di intervenire pubblicamente, esprimendo il suo disappunto con lucidità e tracciando un parallelo con un altro simbolo dello sport italiano. “In Italia sembra che ogni volta che qualcuno raggiunge un traguardo significativo si debba individuare un difetto. Pensiamo a Sinner”, ha dichiarato l’artista, evidenziando come l’attenzione si sposti spesso dal merito ai dettagli marginali o estetici.

“La stessa dinamica si verifica anche per i premi. Nella stessa settimana in cui ne ho ricevuto uno, il focus non è stato sul premio in sé, ma su dettagli come una calza rotta o un accappatoio”.

Inizialmente, ho accolto con scetticismo e riluttanza la notizia che mi sarebbe stato conferito un prestigioso riconoscimento dalle mani del Santo Padre. In Italia, purtroppo, il conseguimento di premi e riconoscimenti è spesso accompagnato da sentimenti di ostilità piuttosto che da sincera gioia.



