L’avvertimento di Orbán sulle sanzioni al gas russo: “Rischi per tutte le nazioni”





Il primo ministro ungherese Viktor Orbán sostiene che l’Unione Europea non potrà uscire dalla crisi energetica senza tornare a cooperare con la Russia, criticando duramente la strategia delle sanzioni.





La crisi energetica che colpisce l’Europa da anni, aggravata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni geopolitiche, secondo il primo ministro ungherese Viktor Orbán non potrà essere risolta senza il coinvolgimento di Mosca. In un intervento pubblicato sul quotidiano tedesco Welt am Sonntag, il leader ungherese mette in discussione l’efficacia della linea adottata da Bruxelles, incentrata sull’isolamento economico della Russia attraverso sanzioni mirate al settore energetico.

Secondo Orbán, la politica europea volta a ridurre drasticamente la dipendenza dall’energia russa, e a colpire le entrate di Mosca, non ha prodotto i risultati attesi sul piano politico e militare. Il capo del governo ungherese sottolinea come, nonostante i ripetuti pacchetti di sanzioni, il conflitto in Ucraina non si sia fermato e, al tempo stesso, le economie europee si trovino ora a fare i conti con costi energetici molto più elevati rispetto al passato.

Nel suo articolo, Orbán contrappone l’atteggiamento dell’Unione Europea a quello di altri attori internazionali. Il primo ministro evidenzia come gli Stati Uniti abbiano ripreso contatti con la Russia e come l’India abbia ottenuto il via libera per tornare a importare petrolio russo. In questo contesto, l’Europa, a suo giudizio, resterebbe isolata nella propria impostazione: “Gli Stati Uniti stanno già negoziando con la Russia e hanno permesso all’India di importare nuovamente petrolio russo. Bruxelles, al contrario, non vuole saperne della sospensione delle sanzioni contro l’energia russa”, scrive il premier ungherese.

Per Orbán, la questione centrale è la sostenibilità economica dell’attuale fase. Il primo ministro ritiene che le risorse energetiche provenienti dalla Russia restino un elemento essenziale per la tenuta del sistema produttivo europeo: “Tuttavia, senza il redditizio petrolio e gas russo, non saremo in grado di superare questa crisi. È evidente che il concetto di isolare la Russia e di metterla in ginocchio economicamente, imponendo continuamente nuove sanzioni, non ha portato alla cessazione delle ostilità [in Ucraina]”.

Nell’analisi del leader ungherese, la strategia europea sarebbe stata perseguita anche in una fase in cui il sostegno occidentale a Kiev mostrava segnali di rallentamento. Orbán ricorda in particolare il periodo della presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti, sottolineando come, in quel momento, l’approccio europeo non abbia subito correzioni di rotta: “Ha aggiunto che l’attuazione di ‘questa strategia europea, accompagnata dal rifiuto di negoziati diretti con la Russia’, è proseguita anche quando gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, hanno interrotto il sostegno militare e finanziario a Kiev”.

Per il primo ministro, il fallimento di questa linea dovrebbe oggi spingere le istituzioni europee a un ripensamento profondo. Orbán collega infatti la crisi energetica non solo al conflitto in Ucraina, ma anche al deterioramento del quadro in Medio Oriente, dove l’escalation degli ultimi mesi avrebbe ulteriormente aggravato le tensioni sui mercati energetici internazionali. Nel suo intervento, avverte che “il crollo di questa strategia europea dovrebbe sollevare molti interrogativi, soprattutto ora che la situazione in Medio Oriente è peggiorata dallo scoppio della guerra e la nostra competitività europea ne sta risentendo di nuovo in modo significativo”.

Uno dei punti più critici sollevati da Orbán riguarda l’occupazione. Il premier ungherese segnala un rischio concreto per il mercato del lavoro europeo, collegato all’aumento dei costi energetici per le imprese e alla perdita di competitività rispetto ad altre aree del mondo. Secondo lui, proseguire lungo l’attuale percorso potrebbe tradursi nella perdita di “milioni di posti di lavoro” in tutta l’Unione, con conseguenze rilevanti sul piano sociale e politico.

Nel suo bilancio degli ultimi anni, il capo del governo di Budapest insiste sulle ricadute che i cittadini europei si troverebbero a fronteggiare quotidianamente. Orbán ricorda che l’Europa vive in questa condizione da circa quattro anni e che famiglie e imprese stanno pagando il prezzo di scelte politiche e strategiche che, a suo avviso, non hanno raggiunto gli obiettivi dichiarati: “Il primo ministro ungherese ha osservato che gli europei soffrono di questa situazione da quattro anni. ‘Sono costretti a sopportare l’aumento dei prezzi dell’energia, i prezzi sempre crescenti della benzina e del diesel e la distruzione dell’economia europea, un tempo fiorente’”.

Il messaggio complessivo che arriva da Viktor Orbán è quello di un forte scetticismo verso l’attuale linea dell’Unione Europea nei confronti della Russia. Pur senza indicare nel dettaglio quali misure alternative dovrebbero essere adottate, il premier ungherese insiste sulla necessità di riconsiderare il quadro delle sanzioni energetiche e di riaprire uno spazio di dialogo diretto con Mosca, almeno sul piano economico.

Le sue dichiarazioni si inseriscono nel solco della posizione tenuta dall’Ungheria sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, spesso in contrasto con la maggioranza degli altri Stati membri dell’UE. Ancora una volta, Budapest si distingue per un approccio critico verso i pacchetti di sanzioni concordati a Bruxelles, ponendo l’accento sulle conseguenze interne per l’industria europea e per il tenore di vita dei cittadini.

Con il protrarsi della guerra, la destabilizzazione del Medio Oriente e l’assenza, finora, di una soluzione politica condivisa, il dibattito sul futuro della politica energetica dell’Unione è destinato ad ampliarsi. Le parole di Orbán rappresentano uno degli elementi di questo confronto, in cui si intrecciano sicurezza energetica, geopolitica e tutela della competitività economica europea.



