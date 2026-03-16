Le comiche da Fazio: “Ogni tanto serve una spintarella”, il consiglio sul Viagra





Carlo Verdone, regista e attore romano di grande prestigio, ha recentemente rilasciato un’intervista a Fabio Fazio nel programma televisivo “Che tempo che fa”, trasmesso su Canale Nove. Durante l’incontro, Verdone ha offerto una profonda riflessione sulla natura dell’eroismo, affermando: “Non facciamo gli eroi! Ogni tanto gliela si fa, ogni tanto c’è bisogno di una spintarella”. Questa affermazione non si riferisce alla carriera professionale o a possibili raccomandazioni, bensì a un argomento spesso considerato tabù: l’intimità.





Il prossimo film di Verdone, intitolato “Scuola di seduzione” e previsto per il primo aprile 2026, esplora temi contemporanei in chiave comica. Quando Fazio gli ha proposto un’ospitata fissa nel programma, Verdone ha modestamente risposto: “Ci sono persone più meritevoli di me dai”.

Verdone ha poi descritto il suo ultimo progetto cinematografico come una commedia contemporanea che si discosta dalla sua storia personale, ma che affronta argomenti attuali in modo divertente. Ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente positivo sul set, ricordando l’esperienza emotiva condivisa con il cast di “Compagni di scuola” al termine delle riprese, un sentimento che si è ripetuto anche in questa nuova produzione.

L’intervista ha toccato anche il tema della virilità, con Verdone che ha osservato: “Tesoro mio, c’è poco da fare. Arrivi a un certo punto che va così. Non facciamo gli eroi, ogni tanto gliela si fa e ogni tanto serve una spintarella. Non ci credi? Il prossimo anno ti interrogo e mi dirai: ‘Ho cominciato’…”.

"Non famo gli eroi! Ogni tanto gliela fai, ogni tanto c'è bisogno di una spintarella" 😂



Carlo Verdone a #CTCF pic.twitter.com/5SzWke3r42 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 15, 2026



