“Le donne sposate sono egocentriche”: la verità scomoda di una single millennial che nessuno voleva sentire





Due mesi fa ho iniziato a frequentare Matteo. 31 anni, architetto, divorziato senza figli. Gentile, attento, con un senso dell’umorismo che mi faceva ridere fino alle lacrime. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentivo vista.





Una sera l’ho portato a una cena con Marta e Alessandro. Volevo presentargli i miei amici più importanti.

La serata è iniziata bene. Poi Marta ha iniziato.

Ha raccontato per quaranta minuti di fila dei problemi di sonno di Sofia, di come Alessandro non capisse lo stress della maternità, di quanto fosse difficile conciliare tutto. Matteo ascoltava educatamente. Io cercavo di cambiare discorso, ma lei tornava sempre lì.

A un certo punto Matteo ha provato a parlare del suo ultimo progetto di ristrutturazione. Marta l’ha interrotto: «Bello, ma sai, con i bambini certe cose non si possono più fare. Tu non hai figli, non puoi capire.»

Matteo ha sorriso, ma ho visto la sua espressione cambiare.

Quando siamo usciti mi ha detto: «Chiara, la tua amica è… impegnativa.»

Quella notte ho scritto il post. Non per vendetta. Per sfogarmi. Ho descritto esattamente cosa provavo: il modo in cui le donne sposate, una volta entrate nella bolla del matrimonio e dei figli, iniziano a considerare il mondo intero dal loro punto di vista. Come se la loro esperienza fosse l’unica valida. Come se la vita di chi è single fosse automaticamente più facile, meno importante.

Ho scritto che non era odio. Era dolore. Dolore per amicizie che si trasformavano in monologhi a senso unico.

L’ho pubblicato alle 2:47 di notte. Poi sono andata a dormire.

Al mattino aveva già 40.000 like.

Escalation drammatica

I messaggi sono arrivati a valanga. Single che mi ringraziavano piangendo. Sposate che mi insultavano. Giornalisti che volevano interviste. Influencer che condividevano.

Poi Marta mi ha chiamata.

La sua voce era fredda. «Sei stata tu, vero?»

Ho ammesso. Le ho detto che era un sfogo personale, che non volevo ferirla.

«Hai scritto che siamo egocentriche. Hai parlato di me, Chiara. Di Sofia. Di Alessandro. Tutti stanno capendo che parli di noi.»

Ho provato a spiegare. Le ho detto che le volevo bene, che sentivo la mancanza della nostra amicizia di una volta.

Lei ha riso, amara. «Tu senti la mancanza? Io sto crescendo una figlia, gestisco una casa, tengo in piedi un matrimonio. Tu invece scrivi post per sentirti importante. Complimenti.»

Ha chiuso la telefonata.

Da quel giorno è sparita. Non rispondeva più. Non mi invitava più. Ho provato a passare da casa sua. Alessandro mi ha aperto e mi ha detto, quasi imbarazzato: «Forse è meglio se le dai tempo.»

Mi sono sentita sola come non mai.

Matteo ha iniziato a comportarsi in modo strano. Leggeva i commenti sotto il post. Mi chiedeva se fossi davvero così arrabbiata con le donne sposate. Una sera, dopo aver litigato, mi ha detto: «Forse hai ragione tu, Chiara. Forse le persone cambiano. Ma anche tu stai diventando egocentrica nel tuo dolore.»

Quella frase mi ha colpita forte.

Secondo colpo di scena (il più forte)

Una settimana dopo ho ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto. Era una vecchia compagna di università, Laura. Mi scriveva che aveva visto il post e che voleva parlarmi.

Ci siamo incontrate in un bar. Era visibilmente incinta, al settimo mese.

«Ho lasciato mio marito due mesi fa» mi ha detto senza giri di parole.

Mi ha raccontato tutto. Come dopo il matrimonio e la gravidanza lui fosse diventato distante. Come lei avesse iniziato a parlare solo di sé, dei suoi problemi, delle sue ansie. Come avesse allontanato tutte le amiche single perché “non potevano capire”.

«Leggendo il tuo post mi sono vista riflessa» ha ammesso con le lacrime agli occhi. «Sono diventata egocentrica, Chiara. Non me n’ero nemmeno accorta.»

Poi ha tirato fuori il telefono e mi ha mostrato i messaggi. Messaggi in cui Marta, due giorni prima, le scriveva: «Non credere a Chiara. È solo invidiosa perché è sola. Noi abbiamo una famiglia, lei no.»

Ho sentito il mondo girare.

Marta non aveva solo tagliato me. Stava attivamente parlando male di me con le nostre conoscenze comuni, dipingendomi come la single acida e frustrata.

Confronto finale

Ho chiesto a Marta di vederci. Ci siamo incontrate al parco, vicino alla panchina dove da ragazze ci raccontavamo i segreti.

È arrivata con Sofia nel passeggino. Aveva occhiaie profonde.

Non ho girato intorno. Le ho detto dei messaggi a Laura. Le ho detto che capivo il suo stress, ma che non poteva cancellare quindici anni di amicizia solo perché ero diventata scomoda.

Marta ha guardato altrove. «Tu non sai cosa vuol dire, Chiara. Ogni giorno mi sento inadeguata. Come madre. Come moglie. Come donna. E poi arrivi tu, con la tua vita libera, che posti queste cose e tutti ti applaudono. Mi hai fatto sentire una merda.»

Ho pianto. Lei ha pianto.

Le ho detto che non volevo sostituirmi alla sua vita. Volevo solo riavere la mia amica. Quella che mi ascoltava davvero.

Lei ha scosso la testa. «Forse non possiamo più essere le stesse di prima. Io sono cambiata. Tu sei cambiata.»

Conclusione

Sono passati venti giorni.

Non ci sentiamo tutti i giorni come prima. Ma ieri sera mi ha mandato un messaggio: «Sofia ha detto “zia Chiara” per la prima volta. Vuoi passare sabato?»

Ho risposto con un semplice “sì”.

Il post è ancora virale. Ricevo ancora messaggi. Ma ho capito una cosa importante: l’egocentrismo non è solo delle donne sposate. È di tutte noi quando siamo concentrate solo sul nostro dolore, sulla nostra bolla.

Io ero egocentrica nel mio ruolo di single ferita. Marta lo era nel suo ruolo di madre esausta. Laura nel suo ruolo di moglie tradita.

Stiamo tutte cercando di sopravvivere come possiamo.

Forse la vera maturità non è avere ragione. È capire che ogni fase della vita ci cambia, e che le amicizie vere sono quelle che riescono a cambiare insieme, anche se con fatica.

Ho 29 anni. Sono ancora single. E per la prima volta non mi sento più in guerra con le donne sposate.

Siamo tutte sullo stesso pianeta, solo in orbite diverse.

E va bene così.

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