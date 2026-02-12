Le Gravidanze dei Neanderthal

Fino al 4% delle madri neanderthal alla prima gravidanza potrebbe essere morta per eclampsia.





In particolare, la preeclampsia ed eclampsia sono ipotizzate aver colpito le gravidanze neanderthal, ponendo gravi minacce sia alle madri che ai bambini, nonché alla specie nel suo complesso.

Causata da un’impiantazione impropria della placenta, la preeclampsia è caratterizzata da una mancanza di flusso sanguigno al feto in sviluppo, portando a restrizione della crescita fetale (FGR). Per la madre, questo può innescare un pericoloso aumento della pressione sanguigna, a volte risultando in eclampsia completa, che di solito coinvolge convulsioni.

Oggi, la preeclampsia si pensa sorga nel 2-8% delle gravidanze umane, con l’eclampsia che avviene in circa l’1%. E sebbene i progressi medici moderni abbiano in gran parte mitigato i rischi associati a queste complicazioni, esse causano ancora circa 70.000 morti materne all’anno, nonché circa mezzo milione di morti perinatali.

Curiosamente, tra tutte le 4.300 specie di mammiferi attualmente esistenti, la nostra è l’unica a sperimentare preeclampsia o eclampsia. Secondo i ricercatori dietro la nuova teoria, i meccanismi di impianto placentare neanderthal assomigliano a quelli visti negli umani moderni, il che significa che potrebbero aver sofferto di queste complicazioni della gravidanza.

Nonostante ciò, gli autori scrivono che “la preeclampsia, la principale complicazione riproduttiva umana, non è mai citata dagli antropologi come possibile spiegazione dei noti bassi tassi di fecondità nelle comunità neanderthal”.

Esplorando ulteriormente l’argomento, i ricercatori spiegano che negli umani moderni, il 75% dei casi di FGR non innesca preeclampsia o eclampsia. Questo implica che la nostra specie ha evoluto un qualche meccanismo di sicurezza che protegge le madri da queste devastanti complicazioni quando la placenta non si impianta correttamente.

Senza questa salvaguardia evolutiva, i ricercatori stimano che i tassi di preeclampsia sarebbero probabilmente alti come il 10-20%, mentre il 4-5% delle gravidanze porterebbe a eclampsia. Questo, a sua volta, potrebbe portare alla morte di circa il 4% delle madri alla prima gravidanza, superando la minaccia posta dall’emorragia post-partum, che è attualmente la principale causa di morte materna nel mondo.

La domanda, quindi, è se i Neanderthal abbiano sviluppato le stesse “salvaguardie” degli umani moderni. Secondo gli autori dello studio, c’è ogni possibilità che non l’abbiano fatto, poiché certi geni neanderthal suggeriscono che fossero più suscettibili alla preeclampsia di noi.

Ad esempio, una variante neanderthal di un gene chiamato H19 potrebbe aver aumentato il loro rischio di ipertensione, esacerbando così i sintomi della preeclampsia.

Altri geni neanderthal che regolano le interazioni immunitarie madre-feto potrebbero aver aumentato le probabilità di un impianto placentare superficiale.

Queste minacce potrebbero essere aumentate una volta che i Neanderthal hanno iniziato ad accoppiarsi con umani moderni, poiché certi geni che controllano l’ossigenazione nelle cellule rosse del sangue potrebbero aver portato a un’incompatibilità tra madri neanderthal e feti ibridi che portavano varianti di questi geni umane moderne. Dato che i Neanderthal sono scomparsi poco dopo aver iniziato a ibridarsi con la nostra specie, sta diventando plausibile che complicazioni della gravidanza causate da questa incompatibilità possano aver giocato un ruolo.

“Da una prospettiva di medicina evolutiva, l’emergere di una salvaguardia riproduttiva in cui la maggior parte delle gravidanze con placentazione superficiale non precipita una sindrome materna pericolosa per la vita sarebbe stata essenziale per la sopravvivenza umana,” scrivono i ricercatori.

Il fatto che queste protezioni sembrino in atto in Homo sapiens potrebbe quindi essere chiave per il nostro successo come specie. I Neanderthal, d’altra parte, potrebbero aver mancato di queste salvaguardie, risultando in tassi più alti di morti materne e perinatali e contribuendo in ultima analisi alla loro estinzione.