



Oltre 39.000 telespettatori hanno votato le 440+ serie su Le Migliori Serie su Netflix. Top 3 attuali: Breaking Bad, Stranger Things, Behind Her Eyes. Di Ranker Streaming 2 min. di lettura





Scoprire una nuova serie preferita su Netflix può essere un’esperienza entusiasmante, con la piattaforma di streaming che aggiunge continuamente un’abbondanza di contenuti sia originali che in licenza. Questa vasta selezione offre qualcosa per ogni gusto, che gli spettatori preferiscano drammi, commedie, fantascienza o documentari sul crimine reale. Come sa qualsiasi appassionato televisivo, imbattersi in una serie fantastica è come vincere al jackpot, offrendo ore di narrazione coinvolgente e trame avvincenti.

Attualmente presenti nella vasta libreria di Netflix ci sono serie molto acclamate come Stranger Things, Chi ha ucciso Sara? e Jupiter’s Legacy. Questi esempi dimostrano l’ampiezza dei contenuti disponibili sulla piattaforma — dai misteri soprannaturali ambientati negli anni ’80 ai gialli contemporanei e ai drammi a tema supereroistico. Ogni serie offre il proprio fascino e attrattiva unici, rendendo difficile determinare quali show si distinguano davvero dal resto e meritino riconoscimento.

Per aiutare il pubblico a orientarsi in questo mare di oro televisivo, i votanti hanno determinato le migliori serie attualmente disponibili su Netflix. Questa lista fornisce indicazioni su quali programmi valga la pena seguire tra la libreria di opzioni in continua crescita. Partecipa a questo processo democratico votando i tuoi preferiti attualmente disponibili su Netflix, assicurando che gli altri spettatori trovino la loro prossima ossessione da binge-watching. Con così tante opzioni di alto livello tra cui scegliere, fare una scelta non è mai stato così difficile — né così appagante.

Ultime aggiunte: The Polygamist, Outlast: The Jungle, Viral Hit Più divisiva: Sense8

Oltre 39.500 votanti di Ranker si sono riuniti per classificare questa lista delle Migliori Serie su Netflix. Questa lista è classificata dinamicamente in base al voto degli utenti. L’ordine riflette il consenso dei nostri votanti e non è influenzato da inserzioni a pagamento o pregiudizi editoriali.

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