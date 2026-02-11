Le persone stanno appena scoprendo a cosa serve davvero il piccolo foro presente nei tagliaunghie





Tutti ne abbiamo uno, eppure chiaramente non ne conosciamo ogni dettaglio.





Si dice che ogni giorno si impari qualcosa di nuovo, e sembra proprio il caso di chi ha appena scoperto lo scopo del piccolo foro nei tagliaunghie.

Ovviamente, la funzione principale del tagliaunghie è, come suggerisce il nome, tagliare le unghie — non tutti vogliono degli artigli degni di Cynthia Erivo.

In realtà, gli esperti avvertono che avere unghie lunghe può essere poco salutare; quindi, se non possiedi ancora un tagliaunghie, forse è il momento di acquistarne uno.

In un’intervista rilasciata a USA Today nel 2022, Jeffrey Kaplan, professore di biologia all’American University, ha spiegato: «Più l’unghia è lunga, maggiore è la superficie su cui i microrganismi possono aderire.

Gli studi hanno rilevato la presenza di 32 diversi tipi di batteri e 28 tipi di funghi sotto le unghie».

E non importa se le unghie sono naturali o finte, perché aumenta comunque la probabilità di ospitare microrganismi, che risultano difficili da eliminare anche lavandosi o strofinando le mani.

Kaplan ha inoltre avvertito che i batteri possono entrare nel corpo attraverso graffi, onicofagia, dita nel naso o succhiandosi le dita, causando potenzialmente infezioni.

Oltre a spiegare perché è importante tagliarsi le unghie, esiste anche un fatto poco noto riguardante i tagliaunghie stessi, che ancora oggi lascia molte persone perplesse: il misterioso piccolo foro.

Molti (me compreso) hanno ignorato a lungo questa caratteristica del design, pensando che non servisse a nulla, ma in realtà quel foro esiste per poter collegare il tagliaunghie a portachiavi, set da toeletta e simili.

Un recente post su Facebook è diventato virale dopo che un uomo ha raccontato come ha scoperto l’utilità del foro.

Nel post si legge: «Mia suocera non riusciva a smettere di ridere quando si è accorta che non avevo idea di a cosa servisse il piccolo foro nel tagliaunghie. Ora mi chiedo… sono l’unico a non averlo mai saputo?

Ero così imbarazzato — non ci avevo mai pensato prima».

Mentre si potrebbe pensare che chi ha unghie lunghissime stia invitando i batteri nella propria vita, Kayla Newman, onicotecnica del North Carolina, assicura che nei suoi anni di lavoro non ha mai avuto clienti con “unghie disgustose”.

«In generale, le persone che portano unghie lunghe sanno come gestirle e mantenerle pulite», ha spiegato.

«Se spendi più di 60 dollari per farti le unghie e poi non le tieni pulite, non ha senso».

E, in effetti, ha ragione.



