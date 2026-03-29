L’elogio hot di Mauro Corona al fondoschiena della leader politica che non ti aspetti





Mauro Corona, in un’intervista rilasciata a “la Repubblica”, ha espresso un parere sulla figura di Giorgia Meloni, descrivendola come una donna di corporatura robusta, ma con una silhouette armoniosa. Ha inoltre fatto riferimento alle sue caratteristiche fisiche, definendole “sode” e “solari”.





L’articolo, firmato da Valerio Braghieri per “Il Giornale”, sottolinea l’ironia della situazione, evidenziando come il quotidiano più prestigioso e moralista d’Italia abbia dato spazio a un’intervista caratterizzata da un linguaggio volgare e sessualizzato.

L’autore si astiene dal commentare le implicazioni genetiche e patriarcali di tali affermazioni, preferendo concentrarsi sull’aspetto curioso del fatto che un giornale di tale calibro abbia scelto di pubblicare un contenuto di questo genere.

L’autore esprime una certa soddisfazione per questa scelta editoriale, interpretandola come un’inaspettata apertura a tematiche più popolari.

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