L’errore più bello che potessi fare





Non avrei mai pensato che un banale martedì pomeriggio potesse trasformarsi nel momento in cui avrei rimesso in discussione ogni singola certezza della





Ma l’imprevisto ha un modo tutto suo di manifestarsi, spesso sotto forma di un profumo che ti colpisce prima ancora che tu possa alzare lo sguardo. Note di tabacco dolce, cuoio e qualcosa di selvatico, come bosco dopo un temporale. Quando lui è entrato nel locale, l’aria stessa

Per i primi dieci minuti, ho finto di leggere. Ma le mie dita tremavano leggermente sui tasti del laptop. Potevo sentire il suo sguardo su di me, non un’occhiata furtiva, ma una pressione costante, quasi tattile. Ogni volta che giravo la testa, lo trovavo lì, con quel sorriso appena accennato che sembrava dire: “Ti ho vista, e so che anche tu mi hai visto”. Era una sfida silenziosa, un gioco di specchi in cui la posta in gioco non era ancora chiara, ma il desiderio di partecipare stava già

“È un pessimo momento per un caffè, non trovi?” La mia voce suonava diversa, più roca, carica di una consapevolezza che non sapevo di possedere. Lui ha sollevato il suo calice di rosso, ha guardato fuori dalla finestra la pioggia che batteva sui vetri e poi è tornato a fissarmi negli occhi. “Dipende da cosa cerchi in un caffè,” ha risposto lui, con un tono che era un invito a non fermarsi alla superficie. “Se cerchi solo di svegliarti, sei nel posto sbagliato. Ma se cerchi di sentirti viva… beh, allora siamo esattamente dove dobbiamo essere.”

In quel momento, ho capito che la mia vita geometrica era appena andata in pezzi. E non vedevo l’ora di vedere cosa avrei costruito con le macerie. Dopo quella sua risposta, il rumore del

“L’imprevedibilità è un lusso che pochi si permettono”, ha detto, e nel dire quelle parole, la sua mano ha finalmente colmato la distanza. Il contatto è stato elettrico. Non è stata

Siamo usciti dal caffè e la pioggia ci ha accolto con la sua fredda carezza. Ma io non sentivo freddo. Sentivo solo la sua mano che ora cingeva la mia vita, guidandomi attraverso i vicoli stretti. Siamo arrivati ​​davanti a un vecchio portone in legno scuro. “Sei sicura?” mi ha chiesto. “Non sono mai stata così sicura di qualcosa che così essere sbagliato,” ho

Entrare in quella stanza era come scivolare in un’altra dimensione. Un loft in penombra, dove l’unica illuminazione era la luce fioca delle lampade e il bagliore argentato della pioggia sui vetri. Lui si è avvicinato, camminando con la grazia di un predatore silenzioso. Mi ha preso le mani, portandole al suo petto, e ho potuto sentire il battito del suo cuore attraverso la camicia bianca. Era veloce, quasi quanto il mio. «Sapevo che eri fatta di tempeste», ha sussurrato.

Le sue labbra hanno trovato le mie in un incontro affamato, un riconoscimento. Ho sentito la sua mano scivolare lungo la schiena nuda del mio abito di seta, provocando una pioggia di brividi sulla mia pelle. La seta nera scivolava tra le sue

Sono tornata a casa quella sera con un segreto che bruciava come un pulsante ferito. Non sapevo se lo avrei rivisto, ma sapevo una cosa: non sarei mai più stata la donna invisibile di prima. Avevo scoperto il potere del desiderio, quello vero, quello che ti toglie il fiato.

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