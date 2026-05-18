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L’hanno licenziata davanti a tutti perché aveva portato suo figlio in ufficio. Poi il CEO vide il bambino nascosto dietro una pianta e si sedette sul pavimento con lui. Quello che disse dopo cambiò l’intera azienda

Emanuela B.
18/05/2026
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