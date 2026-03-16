Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: un milione di visualizzazioni in poche ore





Un semplice video girato in una stazione ferroviaria è diventato virale in poche ore, raggiungendo un milione di visualizzazioni. Protagoniste del filmato sono Licia Colò, nota conduttrice televisiva, e sua figlia Liala, immortalate durante un momento di attesa per un treno. Il video, pubblicato sui social nel pomeriggio, non era stato pianificato né studiato nei dettagli: si trattava di una scena quotidiana, lontana dalla patina artificiale che spesso caratterizza i contenuti online.





Chi è Liala, la figlia di Licia Colò

Liala, nata dalla relazione tra Licia Colò e il pittore Alessandro Antonino, è cresciuta lontana dai riflettori. Nonostante la notorietà della madre, volto amato della televisione italiana grazie a programmi come Eden e Alle falde del Kilimangiaro, Liala è sempre rimasta protetta dall’esposizione mediatica. Questo ha reso il video una novità assoluta per molti utenti, che hanno scoperto per la prima volta l’esistenza della figlia della conduttrice.

La somiglianza tra madre e figlia ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Gli occhi chiari di Liala e i suoi lineamenti delicati hanno richiamato l’immagine di Licia Colò di trent’anni fa. Il web non ha tardato a reagire, contribuendo alla rapida diffusione del video.

Un successo inaspettato sui social

Il filmato, pubblicato alle 14 del pomeriggio, ha raggiunto il milione di visualizzazioni entro le 21 dello stesso giorno. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che non si trattava di un contenuto promozionale o di una strategia studiata a tavolino. L’attenzione degli utenti si è concentrata sulla naturalezza della scena: una madre e una figlia che condividono un momento semplice e autentico.

Nei commenti al video, molti utenti hanno sottolineato la bellezza e l’eleganza naturale di Liala, oltre alla complicità evidente con sua madre. “La somiglianza tra voi due è incredibile”, “Che bello vedere qualcosa di così genuino” sono solo alcune delle reazioni che si leggono sotto il post.

Licia Colò: una conduttrice fuori dagli schemi

Il successo del video è anche un riflesso della figura pubblica di Licia Colò, apprezzata per il suo approccio autentico e per la sua capacità di raccontare il mondo con lentezza e sensibilità. Nel corso della sua carriera, la conduttrice ha sempre preferito mettere in primo piano la bellezza dei paesaggi, degli animali e dei luoghi che ha esplorato, piuttosto che se stessa.

In questo caso, però, è stata proprio la sua dimensione privata a catturare l’attenzione del pubblico. Senza scenografie elaborate o copioni da seguire, Licia Colò è apparsa nella sua veste più intima e spontanea, regalando al suo pubblico un frammento della sua quotidianità.

Un fenomeno virale che sorprende

Il successo del video dimostra come, in un’epoca dominata da contenuti costruiti ad arte per attirare l’attenzione, ci sia ancora spazio per la semplicità e l’autenticità. La scena ritratta da Licia Colò e Liala ha colpito il cuore degli utenti proprio perché priva di artifici, mostrando un momento reale e umano.



