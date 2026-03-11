​​


Lilli Gruber, figuraccia in diretta: spara l’idiozia contro Trump, l’ospite la disintegra pubblicamente impartendole l’ennesima lezione

11/03/2026
Ennesima lezione di Travaglio a Miss Bilderberg: la sputtana in tempo zero dopo il suo ennesimo pistolotto sul diritto internazionale (VIDEO)



Marco Travaglio critica la selettività del diritto internazionale, sostenendo che spesso venga ignorato dalle potenze occidentali in conflitti come quelli in Libia, Kosovo o Ucraina, parlando di ipocrisia nelle zone di influenza. Contesta la definizione di “terrorismo” applicata solo ad attori non statali e denuncia azioni militari che colpiscono civili come violazioni del diritto internazionale.

Critica all’Occidente: Travaglio accusa gli USA e i governanti occidentali di violare il diritto internazionale (es. bombardamenti in Serbia, Libia, espansione NATO) e poi indignarsi se altri (come la Russia) fanno lo stesso.

Conflitto Israele-Palestina: Sostiene che il blocco navale israeliano e le azioni a Gaza non siano giustificati dal diritto internazionale, difendendo la posizione delle navi disarmate.

Selettività delle norme: Contesta il metro di giudizio utilizzato per definire il terrorismo e le violazioni, ritenendo che il diritto internazionale non venga applicato uniformemente.

Ipocrisia sulla sovranità: Ritiene che le zone di influenza siano sempre esistite e pretese dalle superpotenze (USA, Russia, Cina).



