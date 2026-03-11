Lilli Gruber, figuraccia in diretta: spara l’idiozia contro Trump, l’ospite la disintegra pubblicamente impartendole l’ennesima lezione

Ennesima lezione di Travaglio a Miss Bilderberg: la sputtana in tempo zero dopo il suo ennesimo pistolotto sul diritto internazionale (VIDEO)
DIRITTO INTERNAZIONALE: TRAVAGLIO SBRANA LILLI GRUBER pic.twitter.com/4vAxLV2zhd— DC News (@DNews10443) March 11, 2026
Marco Travaglio critica la selettività del diritto internazionale, sostenendo che spesso venga ignorato dalle potenze occidentali in conflitti come quelli in Libia, Kosovo o Ucraina, parlando di ipocrisia nelle zone di influenza. Contesta la definizione di “terrorismo” applicata solo ad attori non statali e denuncia azioni militari che colpiscono civili come violazioni del diritto internazionale.
Critica all’Occidente: Travaglio accusa gli USA e i governanti occidentali di violare il diritto internazionale (es. bombardamenti in Serbia, Libia, espansione NATO) e poi indignarsi se altri (come la Russia) fanno lo stesso.
Conflitto Israele-Palestina: Sostiene che il blocco navale israeliano e le azioni a Gaza non siano giustificati dal diritto internazionale, difendendo la posizione delle navi disarmate.
Selettività delle norme: Contesta il metro di giudizio utilizzato per definire il terrorismo e le violazioni, ritenendo che il diritto internazionale non venga applicato uniformemente.
Ipocrisia sulla sovranità: Ritiene che le zone di influenza siano sempre esistite e pretese dalle superpotenze (USA, Russia, Cina).
