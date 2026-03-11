Tensione in studio, la compagna di Berlinguer ferma Maria Luisa Rossi Hawkins mentre parla





La giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins, in merito al Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez e alla questione delle basi militari statunitensi in Spagna, ha fatto riferimento alle dichiarazioni rilasciate dalla Casa Bianca, le quali indicavano il raggiungimento di un accordo con la Spagna.





Tale affermazione è stata tuttavia messa in discussione dalla conduttrice Bianca Berlinguer che, come spesso accade nel suo ruolo di presentatrice, ha assunto la funzione di interlocutrice, esprimendo alcuni dubbi riguardo alle dichiarazioni della Casa Bianca.

Molti mi chiedono perché Pedro Sanchez ha assunto una posizione così fortemente anti-americana con grossi rischi anche per la Spagna, ma solo chi non conosce la sua storia non sa come spiegarlo. Partiamo dalla sua riconquista del Psoe che lo aveva defenestrato. Sanchez si mise a percorrere in lungo e in largo tutto il paese sezione per sezione socialista alimentando l’idea di essere il leader dei militanti puri contro i baroni del partito che erano quelli che poi lo avevano defenestrato. Fece questo lungo percorso su una utilitaria con tre compagni di viaggio, c’è una foto ormai diventata epica, tutti e tre oggi sono in galera per corruzione.



