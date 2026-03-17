L’imbarazzo di Martina Miliddi ad Affari Tuoi: finisce la coreografia ma il pubblico non applaude





Un episodio curioso ha animato la puntata del 16 marzo di Affari Tuoi, il celebre programma televisivo condotto da Stefano De Martino. Protagonista involontaria della scena è stata Martina Miliddi, nuova ballerina dello show e interprete del “pacco ballerina”. Al termine della sua esibizione, un fraintendimento ha creato un attimo di imbarazzo in studio. La musica si è interrotta, ma il pubblico non ha reagito, rimanendo in silenzio convinto che la performance non fosse ancora terminata. Martina, accorgendosi della situazione, ha reagito con una risata imbarazzata, mentre il conduttore è prontamente intervenuto per aiutarla. De Martino, con un gesto galante, le ha fatto un baciamano e l’ha accompagnata al suo posto, stemperando così la tensione.





Ma il vero fulcro della serata è stata la partita della concorrente Leila, una visurista di 39 anni proveniente dal Friuli Venezia Giulia. La donna, mamma di una bambina di 7 anni di nome Lavinia, ha affrontato una partita ricca di colpi di scena, accompagnata in studio dal fratello. Il pacco scelto da Leila all’inizio del gioco è stato il numero 10, un numero che nei tarocchi simboleggia la Ruota della Fortuna. Questo dettaglio è stato subito notato da Stefano De Martino, che ha scherzato facendo partire la sigla del programma concorrente condotto da Gerry Scotti.

La partita di Leila è iniziata con un colpo di fortuna: al primo tentativo ha trovato il pacco “Gennarino”, vincendo così un jackpot speciale di 3mila euro. Tuttavia, la fortuna ha presto lasciato spazio a momenti di tensione: al secondo tiro sono stati eliminati i 200mila euro e successivamente anche i 100mila euro. Nonostante ciò, la concorrente non si è lasciata scoraggiare e ha continuato con determinazione. Nel turno successivo è uscito il pacco nero contenente 15mila euro, ma subito dopo è arrivata la prima offerta del “dottore”, che ha proposto 25mila euro. Leila, sicura delle sue scelte, ha rifiutato l’offerta e ha proseguito.

La sorte non è stata sempre dalla sua parte: nel tiro seguente ha eliminato il pacco da 75mila euro, ma ha avuto un momento di sollievo quando è riuscita a far uscire il pacco contenente solo 1 euro. A quel punto, il “dottore” ha aumentato l’offerta a 35mila euro, ma anche questa volta Leila ha deciso di rischiare e andare avanti. La tensione è cresciuta ulteriormente quando ha eliminato un altro pacco importante, quello da 15mila euro.

La situazione si è complicata ulteriormente con l’eliminazione del pacco da 300mila euro, lasciando in gioco solo due premi significativi: 20mila e 50mila euro. Con il successivo tiro, Leila ha eliminato i 20mila euro, portando il gioco al momento decisivo con due sole opzioni rimaste: il pacco da 10 euro e quello da 50mila euro. Prima dell’ultimo atto, il “dottore” le ha offerto la possibilità di cambiare il suo pacco, ma Leila ha deciso di mantenere la scelta iniziale.

La sua determinazione è stata premiata: nel pacco scelto da Leila c’erano proprio i 50mila euro. La concorrente ha così portato a casa una somma importante, concludendo una partita ricca di emozioni e suspense.

La serata del 16 marzo ha quindi regalato momenti indimenticabili ai telespettatori di Affari Tuoi, tra l’episodio inaspettato che ha coinvolto Martina Miliddi e la vittoria entusiasmante di Leila, che rappresentava con orgoglio il Friuli Venezia Giulia. Un mix di emozioni e colpi di scena che conferma ancora una volta il successo del programma condotto da Stefano De Martino.



