L’infermiera mi pesa prima dell’intervento: rivela il patto a sorpresa con Nathan-Derek





«Quel fascicolo non doveva muoversi dalla reception», ha detto Valérie a denti stretti, senza nemmeno abbassare il tono di voce. Aveva le guance arrossate e il cartellino di plastica le penzolava storto sul petto. Ha fatto un passo deciso dentro il box, allungando una mano con le unghie corte e prive di smalto verso il letto, determinata a strapparmi i fogli dalle dita prima che potessi leggere il retro della perizia tecnica.





Ma Nathan-Derek si è frapposto fisicamente, piantando le scarpe da ginnastica sul linoleum grigio e afferrandola saldamente per l’avambraccio prima che mi toccasse. «Fermati subito, Valérie», ha ordinato Nathan-Derek. La sua presa era decisa, non violenta ma inamovibile. «Hai superato il limite. Questa messinscena è finita.» Valérie ha tentato di divincolarsi con uno strattone secco, gli occhi iniettati di una rabbia che non aveva più nulla della severità professionale mostrata mezz’ora prima.

«Fammelo riprendere, Nathan-Derek! Se l’anestesista firma la cartella con la perizia aziendale allegata per errore amministrativo, salta tutto il protocollo di deposito! Lo sai cosa succede se il notaio non riceve la delega firmata prima delle dodici? Mio fratello blocca l’assegnazione dell’asta e noi perdiamo l’anticipo versato sul terreno di Floreffe!» Ero paralizzato sul materasso, con l’ago della flebo che tirava dolorosamente contro la pelle del polso.

La mente correva all’indietro, rimettendo in fila ogni singolo secondo di quella mattinata surreale. Quando eravamo entrati alle sette del mattino, Valérie non si era limitata a chiedermi il peso con fare di routine: aveva insistito con precisione chirurgica per portarmi da solo nella stanza posteriore, fingendo che la bilancia digitale fosse l’unica omologata per l’anestesia.

Lì mi aveva fatto spogliare delle scarpe e del maglione con una lentezza snervante, facendomi mille domande inutili sui farmaci per far passare il tempo. E poi, tornando indietro, aveva inscenato quel teatrino grottesco sui dieci chili di differenza, fissando Nathan-Derek, guardando me, sfregandosi le labbra con quel finto disprezzo materno per farmi sentire inadeguato, confuso, incapace di reagire.

Il piano non era offendermi per la mia salute o farmi vergognare del mio corpo davanti al mio compagno. Il piano era destabilizzarmi emotivamente per farmi apparire vulnerabile e distratto, per poi cacciare Nathan-Derek dal reparto con la scusa del regolamento interno proprio mentre io venivo intontito dal primo sedativo pre-operatorio. E in quel lasso di tempo, Nathan-Derek avrebbe dovuto firmare la cessione definitiva della quota nel corridoio della reception, sfruttando la mia assenza e il mio stato

di debolezza per far passare il tutto come una necessità burocratica urgente legata all’intervento. «Tu hai preso ventottomila euro dal conto della società?» ho sussurrato, guardando Nathan-Derek dritto negli occhi. La mia voce era appena un soffio, ma ha zittito la stanza. Nathan-Derek ha lasciato andare il braccio di Valérie, che si è ritratta massaggiandosi il polso con una smorfia di disgusto.

Nathan-Derek non è riuscito a sostenere il mio sguardo. Ha abbassato la testa, fissando le dita intrecciate che poco prima stringevano le mie con finta devozione. «Il lotto di Floreffe era l’occasione della vita, Julien. Una vecchia falegnameria industriale con capannone annesso per spostare il laboratorio di restauro. L’asta fallimentare scadeva oggi a mezzogiorno. Sapevo che non avresti mai approvato la spesa prima dell’operazione.

Sei mesi che mi ripeti che dobbiamo stare calmi, che la tua salute viene prima, che non possiamo rischiare il capitale mentre sei fermo per la riabilitazione.» «Perché è la verità!» ho quasi gridato, sentendo una fitta sorda alla spalla destra che mi ha fatto trasalire. «Siamo soci al cinquanta per cento! Abbiamo pagato a malapena le tasse del trimestre e io devo stare fermo tre mesi senza poter sollevare una pialla!

Come pensavi di coprire i debiti operativi?» «Mio fratello gestiva la procedura fallimentare», è intervenuta Valérie, con un tono velenoso che cercava ancora di imporre un’autorità ormai ridicola. «Era un accordo privato tra gentiluomini. Nathan-Derek mi ha contattata due settimane fa sapendo che lavoravo qui nel reparto di chirurgia d’urgenza. Sapeva che saresti stato ricoverato proprio questa mattina.

Il piano era semplice: Nathan-Derek portava l’estratto conto e la quietanza dell’anticipo, io inserivo la procura notarile speciale tra i consensi informati dell’ospedale con la scusa della firma per il sangue, tu firmavi mentre eri già stordito dal Diazepam credendo fosse il foglio della privacy, e io autenticavo la data del deposito prima dell’ingresso in sala.

Nessuno si sarebbe accorto di nulla fino al rogito di novembre.» Sentire quelle parole scandite con tale freddezza burocratica, in una corsia d’ospedale pubblica dove la gente veniva a farsi curare, mi ha provocato un conato di nausea. L’infermiera non era solo un’impiegata scortese con un pregiudizio sul peso corporeo; era una complice attiva di una truffa patrimoniale ordita dal mio stesso compagno di vita e d’affari da sette anni.

«Ma tu hai fatto l’arrogante con la bilancia», ha continuato Valérie, puntando un dito tremante contro di me. «Se non avessi fatto la vittima per una stupida battuta sui chili, l’altra infermiera non ti avrebbe trovato in ansia e non sarebbe andata a cercarlo nella sala d’attesa dove Nathan-Derek stava aspettando che io gli portassi la cartella con la procura!

Nathan-Derek ha visto la busta incustodita sulla mia scrivania e ha perso il sangue freddo!» «Ho visto il tuo nome sulla cartella, Julien», ha mormorato Nathan-Derek, con le lacrime che cominciavano a rigargli le guance non rasate. «Ho visto il timbro falso che Valérie aveva preparato per convalidare la tua firma come se fossi incapace temporaneo di intendere per via della sedazione…

e mi sono reso conto della mostruosità che stavamo facendo. Non volevo ridurti a un vegetale su un modulo per comprare quattro mura di mattoni. Non potevo farlo.» «Balle!» ha sibilato Valérie, stringendo i pugni lungo i fianchi della casacca. «Ti sei spaventato perché sei un debole! Mi hai pregato per un mese di trovare una scorciatoia per bloccare quell’asta prima che i concorrenti di Liegi rilanciassero!

Ho rischiato il posto di lavoro per farti avere la prelazione riservata tramite mio fratello!» «E lo perderai davvero», è risuonata una voce maschile profonda dall’ingresso del box. Sulla soglia, dietro la tenda scostata a metà, c’era il Derek-Vincent Moreau, il primario del reparto di anestesia, affiancato dall’infermiera caposala e da un agente della guardia giurata di servizio al piano terra.

L’anziana infermiera che era andata a cercare Nathan-Derek aveva notato la sparizione dei moduli dalla scrivania d’accettazione e aveva avvertito immediatamente la direzione sanitaria temendo una violazione della privacy dei pazienti. Il Derek-Vincent Moreau ha squadrato Valérie Donnay con un rigore glaciale. «Signora Donnay, consegni immediatamente il badge magnetico alla caposala e si allontani dalla corsia.

La direzione generale e l’ordine professionale sono già stati informati. La gendarmeria sta salendo in questo momento per raccogliere le sue dichiarazioni e quelle del signor Nathan-Derek.» Il viso di Valérie è passato dal rosso fuoco a una maschera di cera grigiastra. Ha aperto la bocca per accennare una scusa, un giustificativo procedurale, ma la caposala le si è parata davanti con un gesto fermo del braccio, indicando l’uscita senza dire una sola parola.

La guardia giurata ha fatto un passo avanti, mettendosi al suo fianco per scortarla. Valérie ha chinato la testa, ha sfilato il cordino con la tessera magnetica e l’ha gettato sul carrello dei medicinali prima di allontanarsi lungo il corridoio a passi rapidi, accompagnata dal rumore secco delle sue scarpe sanitarie. Nel box è calato un silenzio tombale, interrotto solo dal respiro affannoso di Nathan-Derek, rimasto immobile con le spalle curve accanto al letto.

Il Derek-Vincent Moreau si è avvicinato a me, appoggiando una mano calda e rassicurante sulla mia spalla sana. «Signor Julien, come si sente? La sua frequenza cardiaca è molto alta sul monitor.» «Voglio annullare l’intervento», ho risposto subito, sentendo le lacrime calde scivolare finalmente lungo le guance, bruciando sulla pelle tesa. «Non posso farlo oggi.

Non con questa persona accanto, non con la mia vita che crolla a pezzi prima che mi addormentiate.» Il medico ha annuito con comprensione professionale, priva di qualsiasi giudizio. «È un suo diritto assoluto. L’intervento alla cuffia dei rotatori è programmabile. Possiamo posticiparlo tra due settimane in un’altra struttura o affidarla a un’altra équipe quando sarà pronto.

Rimuoviamo subito l’accesso venoso.» La caposala ha preso un batuffolo di cotone, ha staccato con delicatezza il cerotto trasparente e ha sfilato l’ago dalla mia vena, premendo con garbo fino a bloccare la goccia di sangue. Quel gesto semplice di cura reale, contrapposto all’inganno premeditato delle ultime ore, mi ha fatto tremare le spalle in un singhiozzo liberatorio che ho cercato di soffocare premendomi la mano libera sulla bocca.

Nathan-Derek ha fatto un passo verso di me, cadendo quasi in ginocchio sul linoleum freddo. «Julien, ti prego. Ho fatto una follia, ma l’ho fatto per noi, per dare un futuro alla nostra azienda… Non volevo che ti accadesse nulla di male. Quando ho visto che Valérie ti stava umiliando per coprire la sua manovra, mi è crollato il mondo addosso.

Perdonami.» Ho allungato la mano verso il ripiano metallico e ho preso la busta gialla con l’estratto conto e la perizia falsa. Gliel’ho buttata sulle ginocchia senza nemmeno guardarlo negli occhi. «Prendi la tua roba e vattene da questa stanza prima che arrivi la polizia. Non azzardarti a tornare nel nostro appartamento. Hai tre ore per raccogliere i tuoi vestiti e lasciare le chiavi dell’officina sul bancone del laboratorio.»

«Julien, non puoi cancellare sette anni per un errore di calcolo…», ha supplicato Nathan-Derek, con la voce spezzata e gli occhi gonfi di pianto, cercando di afferrarmi il bordo della vestaglia d’ospedale. «Non è un errore di calcolo», gli ho risposto, scandendo ogni singola sillaba con una freddezza che non sapevo nemmeno di possedere. «Hai usato la mia paura della chirurgia, la mia vulnerabilità e i miei chili presi con le medicine per trasformarmi in un fantoccio da

raggirare. Sei peggio di quella donna. Lei lo faceva per i soldi di suo fratello; tu lo facevi fingendo di tenermi la mano per calmarmi il cuore.» Nathan-Derek è rimasto pietrificato, le labbra socchiuse in un’espressione di disperazione muta. Si è reso conto in quell’istante che tra noi non c’era più nulla da salvare, che nessun compromesso commerciale o promessa d’amore avrebbe mai potuto cancellare l’orrore di quel risveglio pianificato alle mie spalle.

Due agenti in divisa della polizia locale sono comparsi all’ingresso del box, scortati dalla caposala. Uno di loro ha fatto un cenno a Nathan-Derek: «Signore, deve venire con noi in direzione per verbalizzare la situazione con i responsabili del reparto». Nathan-Derek si è alzato lentamente, raccogliendo i fogli stropicciati dal pavimento. Ha tentato un ultimo sguardo disperato verso di me, ma io ho voltato la testa dall’altra parte, fissando il muro bianco e il riflesso opaco del sole

autunnale che filtrava dalla finestra a vasistas. Ho sentito i suoi passi pesanti trascinarsi fuori dal box insieme agli stivali degli agenti, fino a perdersi nel brusio indifferente dell’ospedale. Sono rimasto solo a rivestirmi con lentezza. Ho infilato la camicia larga, la felpa che nascondeva le forme del mio corpo cambiato dai farmaci e le scarpe da ginnastica.

I dieci chili in più erano lì, testimoni silenziosi di un anno di sofferenza e di cure pesanti che avevo affrontato credendo di avere al mio fianco una roccia incrollabile. Invece quella bilancia mi aveva appena salvato la vita e il patrimonio, facendo inceppare l’orologio di una trappola che avrebbe dovuto scattare mentre dormivo inerme sul tavolo operatorio.

Un’ora dopo sono uscito dalle porte girevoli del Saint-Jérôme sotto una pioggia sottile che bagnava i tetti scuri di Namur. Ho respirato a fondo l’aria umida di ottobre, sentendo il dolore alla spalla ma anche un’incredibile, limpida leggerezza dentro il petto. Ho tirato fuori il telefono, ho composto il numero della banca per revocare immediatamente la firma congiunta sul conto aziendale e ho iniziato a camminare verso la stazione, deciso a riprendermi ogni singolo pezzo della mia vita, senza più dovermi giustificare con nessuno.



