Grande Fratello Vip, la rivelazione choc di Piera Meloni a Marina La Rosa sul patto con sé stessa





La concorrente del reality show parla del rapporto con Alessandro Roncaccia e svela la decisione presa in vista della puntata.





Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continuano a essere protagonisti al Grande Fratello Vip di un avvicinamento che non si è ancora trasformato in una vera storia d’amore. I due condividono molti momenti della giornata, si cercano, scherzano e si scambiano tenerezze, ma sembrano mantenere una certa distanza quando si tratta di manifestare apertamente i propri sentimenti. Un atteggiamento che ha alimentato dubbi e interrogativi, soprattutto tra coloro che speravano di assistere alla nascita di una nuova coppia.

La situazione appare ancora più particolare considerando che, in questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, le dinamiche romantiche faticano a decollare. Megan Ria e Giacomo Gallani, per esempio, hanno visto interrompersi la loro conoscenza a causa di un’eliminazione, mentre il successivo avvicinamento della ragazza ad Alessandro Varsi non sembra aver prodotto sviluppi significativi.

Anche Piera e Roncaccia sono finiti nel mirino delle critiche, comprese quelle di Selvaggia Lucarelli, che durante l’ultima diretta ha giudicato poco coinvolgente il loro rapporto. Persino alcuni coinquilini hanno espresso perplessità sulla loro intesa. Tuttavia, nelle ultime ore, una confidenza della giovane concorrente ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe presto cambiare. La novità è emersa durante una conversazione avvenuta giovedì pomeriggio, quando Marina La Rosa ha chiesto direttamente a Piera se ci fossero stati passi avanti con Alessandro. La ventitreenne non ha negato che tra loro sia successo qualcosa, pur ridimensionandone l’importanza: qualcosa c’è stato, ma niente di che, nulla di incisivo, poi vedremo. Una risposta prudente, che sembrava confermare la volontà di non accelerare i tempi della conoscenza.

Subito dopo, però, la gieffina ha rivelato di aver preso una decisione personale legata alla puntata di venerdì trenta ottobre, facendo capire che il futuro del rapporto potrebbe dipendere proprio da ciò che accadrà durante la diretta televisiva. Piera ha infatti confidato a Marina di aver stretto una sorta di accordo con sé stessa, spiegando che se non esce venerdì allora potrebbe sciogliere la riserva. Un patto fatto con sé stessa e non con lui, per cui non ha senso sciogliersi adesso ma si vedrà che cosa succederà dopo.

La concorrente sembra quindi intenzionata ad abbandonare almeno in parte le proprie resistenze qualora dovesse continuare la sua avventura nella Casa. C’è però un particolare che Piera non conosce e riguarda il televoto di questa sera.

Il televoto non prevede un’eliminazione immediata, ma servirà a individuare il primo finalista e il secondo candidato all’uscita dal gioco. Di conseguenza, la ragazza resterà nella Casa indipendentemente dall’esito della votazione e, almeno sulla carta, si ritroverà nella condizione prevista dal patto. A rendere ancora più complicata la vicenda sono state le indiscrezioni emerse nei giorni precedenti. Alex Belli, parlando con Andreas Muller, aveva raccontato che Piera gli avrebbe confidato di avere alcuni impegni contrattuali precedenti all’ingresso nel programma, motivo per cui preferirebbe non esporsi troppo sentimentalmente davanti alle telecamere.

La giovane, molto seguita sui social, lavora come content creator e collabora con diversi marchi e con un’emittente radiofonica. Successivamente il suo staff ha chiarito che nessuno di questi accordi contiene clausole che le impediscano di avere determinati comportamenti nella vita privata.

La prudenza di Piera sarebbe quindi una scelta personale, legata anche alla volontà di tutelare la propria immagine professionale. Nel frattempo Alex Belli non ha smesso di manifestare il proprio scetticismo nei confronti della coppia. Durante una conversazione in cucina con Federica Morello, l’attore ha criticato apertamente l’atteggiamento dei due giovani, sostenendo che la loro riservatezza sia poco credibile. L’attore ha poi concentrato le proprie critiche soprattutto su Roncaccia, ricordando la sua precedente partecipazione a Italia Shore, il reality di Mtv nel quale Alessandro aveva vissuto diverse avventure sentimentali.

Proprio il confronto tra quell’esperienza e il comportamento attuale ha spinto Belli a rincarare la dose con giudizi molto duri. Le polemiche non si sono fermate qui, perché Belli ha anche recuperato un foglio sul quale Guendalina Tavassi aveva scritto un rap ironico dedicato proprio a Piera e Alessandro, decidendo di leggerlo davanti agli altri concorrenti presenti.

Il riferimento è anche a Gian Marco Ciaccia, con il quale Piera aveva chiuso la relazione durante il suo percorso televisivo. Tra battute, provocazioni e accuse di scarsa autenticità, la conoscenza con Roncaccia continua così a essere uno degli argomenti più discusse all’interno della Casa. Adesso l’attenzione si concentra soprattutto su ciò che accadrà dopo la puntata di venerdì sera. La promessa fatta da Piera potrebbe rappresentare una svolta importante, ma non è detto che la giovane decida davvero di superare tutte le proprie esitazioni.

Alessandro, dal canto suo, ha già dichiarato di essere molto attratto dalla coinquilina e di trascorrere volentieri gran parte delle giornate insieme a lei. Resta da capire se il loro rapporto riuscirà finalmente a evolversi oppure se continuerà a essere caratterizzato da coccole, piccoli gesti e dichiarazioni prudenti. Una cosa è certa: dopo le ultime confidenze, per Piera sarà più difficile evitare le domande dei compagni e del pubblico su quel patto che potrebbe cambiare il suo percorso sentimentale nel programma televisivo.



