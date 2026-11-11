llarme nelle scuole, il preside può decidere da solo di non evacuare?





L’11 novembre una mail raggiunse Migliaia di istituti: l’avvocato Cristiano Cominotto illustra il peso delle direttive delle autorità e le eventuali conseguenze disciplinari.





L’allarme bomba nelle scuole dell’11 novembre ha posto i dirigenti davanti a una decisione immediata: far uscire studenti e personale oppure proseguire le lezioni. Le segnalazioni, cominciate verso le 10, hanno raggiunto istituti da Milano a Ragusa, passando per Roma e Venezia.

La stessa mail, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, sosteneva che nell’edificio fosse stato lasciato un ordigno con attivazione a distanza. Il mittente si presentava come capo del presunto “Vilayat di Misoginistan”. La minaccia ha provocato risposte differenti nelle scuole coinvolte.

In certe scuole, studenti e addetti sono stati fatti uscire: soltanto dopo i controlli di pompieri e forze dell’ordine hanno potuto tornare. Altri dirigenti hanno sospeso le lezioni e rimandato tutti a casa, mentre Alcuni istituti hanno proseguito regolarmente l’attività didattica.

Le scelte hanno riaperto una questione pratica e giuridica: fino a che punto un preside può valutare da sé la credibilità di un messaggio e quali conseguenze può avere se non segue le precauzioni richieste? A Fanpage.It ha risposto l’avvocato Cristiano Cominotto.

La decisione richiede un confronto

Il dirigente scolastico ha responsabilità sull’organizzazione dell’istituto, compresa la sicurezza. Per questo dispone di un margine di valutazione e deve prendere decisioni adeguate alle circostanze. L’autonomia, però, non equivale a una scelta isolata dalle autorità competenti.

Cominotto osserva che Alcuni elementi della mail potevano suscitare dubbi. Il numero elevato di destinatari e passaggi del testo ritenuti poco credibili potevano indurre a interrogarsi sulla serietà della minaccia. Tuttavia, il sospetto non basta da solo a stabilire che non esista alcun pericolo.

Secondo l’avvocato, un preside che riceve una comunicazione simile dovrebbe interpellare la Questura, la Prefettura o le forze dell’ordine, così da conoscere le indicazioni operative. Il punto decisivo non è soltanto l’impressione personale sul messaggio, ma il coordinamento con chi gestisce l’intervento.

Non è noto, sulla base delle informazioni riportate, se alle scuole siano state impartite istruzioni uniformi o se sia stato lasciato spazio alle valutazioni dei singoli dirigenti. Cominotto ritiene possibile che in questa occasione i presidi abbiano ricevuto un margine decisionale.

La situazione cambia se le autorità comunicano una disposizione esplicita. Un’indicazione chiara di evacuare rende più difficile per il dirigente ignorarla senza esporsi a possibili responsabilità. Per questo, ricostruire quali ordini siano stati effettivamente trasmessi è essenziale prima di valutare le singole condotte.

Il confronto con gli organi di sicurezza serve anche a definire le misure da adottare mentre vengono svolti i controlli. Il materiale disponibile non specifica quali procedure siano state richieste in ogni scuola, né chiarisce se le comunicazioni siano arrivate con tempi e modalità uguali.

Le possibili conseguenze disciplinari

Il licenziamento rappresenta l’esito disciplinare estremo, riservato, spiega Cominotto, a circostanze eccezionali oppure alla reiterazione di illeciti. L’intervista richiama il caso di un dirigente già colpito ripetutamente da sanzioni per condotte analoghe. Non è prevista una penalità automatica ogni volta che manca l’evacuazione.

Un quadro più serio potrebbe configurarsi se la minaccia fosse precisa e attendibile, le autorità avessero ordinato di lasciare l’edificio e il preside avesse disatteso l’ordine senza contattarle né coordinarsi con chi interveniva. In tale ipotesi, secondo l’avvocato, si potrebbe arrivare anche al licenziamento.

Cominotto precisa però che, per quanto noto, la vicenda delle scuole non sembra presentare tutti questi elementi. La valutazione cambierebbe se il pericolo si concretizzasse: l’eventuale accadimento avrebbe un peso diverso nell’esame delle responsabilità. Si tratta di una possibilità descritta nell’intervista, non di un esito già deciso.

Perciò non si può dedurre dalla sola scelta di tenere aperto un istituto quale provvedimento disciplinare sarà adottato. Occorre verificare la situazione concreta, le comunicazioni ricevute, le decisioni delle autorità e il comportamento del dirigente. Senza questi elementi, indicare una conseguenza certa significherebbe andare oltre i fatti disponibili.

A titolo di confronto viene ricordato un episodio risalente alla settimana prima: Alcuni aerei di linea furono dirottati per un allarme simile. In Francia, in quella circostanza, un pilota non seguì l’indicazione di dirigersi a una base militare, preferendo uno scalo civile.

Il pilota risulta indagato, ma, al momento dell’intervista, le indagini erano ancora in corso. Cominotto sottolinea che resta da chiarire se fosse obbligato a rispettare l’ordine o se disponesse di un margine di scelta. L’esistenza di una disposizione precisa è centrale anche per valutare quel caso.

La differenza, dunque, non dipende semplicemente dal fatto che un dirigente scolastico o un pilota abbia preso una decisione autonoma. Conta sapere se le autorità abbiano impartito istruzioni vincolanti, quali fossero e se la persona interessata le abbia rispettate. Solo dopo questa ricostruzione si può discutere di eventuali sanzioni.

Nelle scuole, la domanda immediata resta legata alla gestione della sicurezza: chi ha ricevuto la mail doveva confrontarsi con le autorità e attenersi alle indicazioni comunicate. La valutazione della responsabilità di ciascun preside dipende quindi dai fatti specifici, non dalla sola diversità delle reazioni adottate dagli istituti.

Le informazioni riportate non chiariscono quali ordini siano stati impartiti nelle singole scuole né descrivono eventuali procedimenti disciplinari già avviati. L’avvocato illustra scenari possibili e condizioni che potrebbero incidere sulla valutazione; non attribuisce responsabilità definitive ai dirigenti che hanno scelto di non evacuare.



