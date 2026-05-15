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“Lo accoglierei a braccia aperte nel mio partito” Vannacci si collega e spiazza come sempre quel pollo di Parenzo che pensava di provocarlo

Emanuela B.
15/05/2026
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Candidati musulmani nella Lega, la provocazione di Roberto Vannacci: “Il musulmano Buttafuoco lo accoglierei a braccia aperte”
Roberto Vannacci leader di Futuro Nazionale, interviene nello studio di Parenzo.
Si parla di candidati musulmani nelle liste di centrodestra: “Il musulmano Buttafuoco lo accoglierei a braccia aperte nelle mie liste, perché io accetto valdesi, musulmani, buddisti, purché si rifacciano ai valori di Futuro Nazionale”. (VIDEO)



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