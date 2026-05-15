“Lo accoglierei a braccia aperte nel mio partito” Vannacci si collega e spiazza come sempre quel pollo di Parenzo che pensava di provocarlo

Candidati musulmani nella Lega, la provocazione di Roberto Vannacci: “Il musulmano Buttafuoco lo accoglierei a braccia aperte”
Roberto Vannacci leader di Futuro Nazionale, interviene nello studio di Parenzo.
Si parla di candidati musulmani nelle liste di centrodestra: “Il musulmano Buttafuoco lo accoglierei a braccia aperte nelle mie liste, perché io accetto valdesi, musulmani, buddisti, purché si rifacciano ai valori di Futuro Nazionale”. (VIDEO)
Anche oggi vannacci si sbrana Topo Gigio pic.twitter.com/bLAPkv1a9w— DC News (@DNews60239) May 13, 2026
Add comment