Lo psichiatra interviene: rischi dell’alcol vs. cannabis dopo l’emergere di un nuovo effetto collaterale





Per anni, il dibattito Alcol vs. Cannabis è sembrato risolto per molte persone. L’alcol era visto come il colpevole evidente, collegato a violenza, dipendenza, malattie del fegato e incidenti mortali. La cannabis, al contrario, si è guadagnata la reputazione di opzione più sicura, soprattutto con la diffusione della legalizzazione e l’espansione dell’uso medico. Eppure lo psichiatra Daniel Amen afferma che questa convinzione merita una seria rivalutazione. Le sue ricerche di imaging cerebrale suggeriscono che la cannabis possa causare danni a lungo termine più gravi di quanto molti si aspettino, persino rispetto all’alcol.





Il dottor Amen, fondatore di Amen Clinics e voce di rilievo nella ricerca sulla salute cerebrale, ha recentemente rivisitato questo confronto in una discussione pubblica. “Chi mi segue sa che nessuna delle due fa bene,” ha detto. “E francamente, ogni anno ci sono più morti per alcol che per marijuana.” Ha riconosciuto il devastante impatto dell’alcol, aggiungendo: “C’è più violenza domestica, più incidenti per guida in stato di ebbrezza, più cattive decisioni, persone che finiscono in prigione.” Tuttavia, i suoi dati complicano l’idea che la cannabis sia la scelta più sicura.

I risultati delle scansioni cerebrali del Dr. Daniel Amen

Il lavoro del Dr. Amen si basa sulla tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT), che misura il flusso sanguigno e i modelli di attività nel cervello. Utilizzando decine di migliaia di scansioni, il suo team ha esaminato come diverse sostanze influenzano l’invecchiamento di regioni cerebrali chiave. “Abbiamo condotto uno studio valutando 62.454 scansioni SPECT, poi abbiamo analizzato come il cervello invecchia,” ha spiegato. I risultati hanno mostrato un invecchiamento cerebrale accelerato nelle persone che facevano uso regolare di alcol o cannabis. Sorprendentemente, la cannabis ha mostrato l’associazione più forte.

Amen ha sottolineato che l’invecchiamento cerebrale accelerato non è una questione estetica. Una riduzione del flusso sanguigno e dell’attività in alcune aree è collegata a memoria peggiore, giudizio compromesso, instabilità emotiva e maggiore rischio di malattie neurodegenerative. Nello studio, i consumatori di cannabis mostravano riduzioni diffuse del flusso sanguigno in più regioni, comprese quelle legate a motivazione e controllo degli impulsi. Amen ha ripetutamente avvertito che danni in queste aree possono minare silenziosamente la salute mentale, anche in persone apparentemente funzionali.

Sebbene l’alcol resti responsabile di più decessi ogni anno, Amen sostiene che la cannabis comporti un rischio di natura diversa. L’alcol produce spesso crisi visibili, come incidenti o arresti. La cannabis, invece, può erodere lentamente la salute cerebrale nel tempo. Questa distinzione è rilevante per gli psichiatri, soprattutto mentre prodotti ad alta potenza diventano più comuni e l’uso quotidiano aumenta tra i giovani adulti che presumono che il danno a lungo termine sia improbabile.

“Scromiting” e sindrome da iperemesi cannabinoide

Parallelamente, i pronto soccorso di diversi Paesi segnalano un aumento di pazienti con una condizione legata alla cannabis che provoca vomito violento, soprannominata “scromiting”. I medici hanno descritto per la prima volta la sindrome da iperemesi cannabinoide (CHS) oltre un decennio fa, ma molti clinici la riconoscevano raramente. La Cleveland Clinic spiega che la CHS si verifica quando persone che fanno uso prolungato di cannabis sviluppano cicli di nausea, vomito e dolore addominale. I pazienti arrivano spesso in condizioni gravi, incapaci di smettere di vomitare e talvolta urlando per il dolore, da cui il termine colloquiale.

Cedars-Sinai osserva che la CHS comporta episodi ripetuti e severi di nausea, vomito e dolore addominale nei consumatori quotidiani a lungo termine. Nell’ottobre 2025, l’World Health Organization ha assegnato alla CHS un proprio codice diagnostico, adottato anche dal sistema sanitario statunitense. Questo permette agli ospedali di monitorare sistematicamente la condizione e distinguerla da altre malattie con vomito.

Una revisione recente ha rilevato un aumento delle diagnosi di CHS nei pronto soccorso, specialmente tra giovani adulti che utilizzano frequentemente cannabis ad alta potenza. I ricercatori avvertono che molti pazienti attribuiscono il vomito persistente a intossicazione alimentare o ansia. Riconoscere precocemente la CHS aiuta a collegare i sintomi all’uso intenso di cannabis. Per gli psichiatri, la CHS rappresenta un campanello d’allarme: una sostanza spesso promossa come anti-nausea può, in alcuni utenti, scatenare vomito incessante che si interrompe solo cessando l’uso.

Cosa fa la cannabis al cuore

Per molti, la notizia più scioccante riguarda il cuore, non lo stomaco. In un congresso scientifico del 2025 dell’American College of Cardiology, i ricercatori hanno presentato uno studio retrospettivo su oltre 4,6 milioni di adulti sotto i 50 anni. I consumatori di cannabis avevano oltre sei volte più probabilità di subire un infarto rispetto ai non consumatori. L’analisi ha mostrato anche un aumento di quattro volte del rischio di ictus ischemico e un raddoppio del rischio di insufficienza cardiaca, oltre a un marcato incremento di eventi cardiovascolari gravi.

Un’ulteriore meta-analisi di 12 studi, anch’essa presentata all’American College of Cardiology, ha rilevato che gli utilizzatori attivi avevano circa 1,5 volte più probabilità di avere un infarto rispetto ai non utilizzatori. Una revisione globale dell’University of Toulouse ha suggerito che l’uso di cannabis potrebbe raddoppiare il rischio di morte per malattie cardiovascolari, oltre a un aumento del 20% del rischio di ictus. I cardiologi ipotizzano diversi meccanismi, tra cui aumento della frequenza cardiaca e danno al rivestimento dei vasi sanguigni.

Questi dati mettono in discussione l’idea che uno spinello sia un modo innocuo per rilassarsi dopo il lavoro. I ricercatori hanno cercato di controllare fattori come uso di tabacco e obesità, rafforzando l’ipotesi che la cannabis stessa contribuisca al rischio cardiovascolare. Inoltre, molti partecipanti erano adulti relativamente giovani e in buona salute, e la comparsa di infarti sotto i 50 anni richiama particolare attenzione clinica.

Polmoni, vasi sanguigni e il mito del fumo “più leggero”

Molti sostengono che il fumo di cannabis sia meno dannoso di quello di tabacco. Il cardiochirurgo Jeremy London offre una risposta diretta: i polmoni hanno una funzione semplice, cioè muovere aria dentro e fuori in modo efficiente, e qualsiasi altra cosa è potenzialmente dannosa. Ha descritto di aver operato pazienti che fumavano regolarmente marijuana e i cui polmoni apparivano completamente neri, come se avessero lavorato in miniera, pur non avendo mai fumato sigarette. Alcuni presentavano ostruzioni così gravi da richiedere un bypass.

L’American Lung Association sconsiglia di fumare marijuana a causa del rischio di danni polmonari. I Centers for Disease Control and Prevention avvertono che la cannabis fumata può danneggiare i tessuti polmonari e causare cicatrici e danni ai piccoli vasi sanguigni. Questi effetti influiscono anche sulla salute mentale, poiché bassi livelli di ossigeno e infiammazione cronica influenzano la funzione cerebrale e l’umore.

Gli psichiatri ricordano sempre più spesso ai pazienti che inalare qualsiasi materiale vegetale bruciato, tabacco o cannabis, introduce tossine, particelle fini e sostanze cancerogene direttamente nei tessuti polmonari e nel flusso sanguigno. Questo è molto diverso da un farmaco prescritto e assunto sotto stretto controllo medico.



