Tragedia a Rieti, neonata schiacciata nel sonno: al Gemelli riscontrata la morte cerebrale





Nel quartiere di Piazza Tevere, a Rieti, si è verificata una tragica fatalità martedì scorso. Una bambina di soli dieci mesi è rimasta schiacciata accidentalmente sotto il corpo del padre mentre dormiva. L’uomo, accortosi dell’accaduto, ha immediatamente trasportato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale de Lellis, dove i medici hanno tentato di rianimarla praticando un massaggio cardiaco che è durato più di mezz’ora. Questo intervento ha restituito un battito, ma la situazione era critica e si è reso necessario il trasferimento d’urgenza della bambina al policlinico Gemelli di Roma in eliambulanza.





Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la bimba è deceduta poche ore dopo il ricovero nella terapia intensiva pediatrica del Gemelli, intorno alle ore 19 di domenica 22 febbraio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la piccola ha subito un’ipossia severa che ha portato alla morte cerebrale.

Le circostanze di questo tragico evento hanno suscitato un grande dolore nella comunità di Rieti e nei suoi dintorni. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un momento di sonno familiare, ha colpito profondamente i residenti, creando un clima di incredulità e tristezza. La famiglia della bambina, già provata da questa terribile perdita, si trova ora a dover affrontare un lutto inimmaginabile.

La polizia e le autorità competenti stanno svolgendo indagini per chiarire ulteriormente le circostanze della morte della piccola. Sebbene l’incidente sembri essere avvenuto in modo accidentale, le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per garantire che ogni aspetto venga considerato.

La tragedia ha sollevato anche interrogativi sulle pratiche di sicurezza durante il sonno dei bambini. Esperti consigliano sempre di prestare massima attenzione quando si dorme con i neonati, sottolineando l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire incidenti simili. L’episodio ha riacceso il dibattito su come migliorare la consapevolezza riguardo alla sicurezza dei bambini, specialmente durante il sonno.

La comunità di Rieti si è unita nel cordoglio per la famiglia, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento difficile. Molti residenti hanno condiviso il loro dolore attraverso messaggi di supporto sui social media, mentre altrettanti hanno portato fiori e messaggi di condoglianze presso la casa della famiglia per onorare la memoria della piccola.

In situazioni come questa, è fondamentale il supporto psicologico per i familiari colpiti da una perdita così devastante. Le istituzioni locali hanno già avviato iniziative per offrire assistenza e supporto ai genitori e ai familiari della bimba, cercando di fornire un aiuto concreto in un momento di grande fragilità.



