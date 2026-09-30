Loretta Goggi si allontana dalla televisione: la nuova vita lontano dal piccolo schermo





Loretta Goggi, celebre volto della televisione italiana, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera televisiva, almeno per il momento. In un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi il 29 settembre 2026, l’artista ha raccontato le ragioni che l’hanno spinta ad allontanarsi dagli studi televisivi, sottolineando come la sua priorità oggi sia la famiglia e, soprattutto, la presenza del piccolo Jacopo.





Una carriera di successo tra varietà e fiction

Nel corso della sua lunga carriera, Loretta Goggi si è distinta in molti ambiti: dal varietà alla musica, dalla fiction al doppiaggio, diventando una delle personalità più apprezzate del panorama dello spettacolo italiano. L’addio alla televisione non è stato accompagnato da toni drammatici o polemici, ma è arrivato in modo graduale, dopo decenni trascorsi tra le prime serate e il ruolo di giurata nei principali format televisivi della Rai.

Il distacco dal piccolo schermo è iniziato nel 2024. Da allora, la presenza di Goggi in televisione è stata estremamente limitata: «Ho partecipato solo a Domenica In», ha raccontato, riferendosi alla storica trasmissione condotta da Mara Venier. Un’apparizione vissuta più come un gesto d’affetto che non come un vero ritorno professionale.

Pausa dalla TV: le motivazioni di Loretta Goggi

Non c’è stata alcuna rottura clamorosa. Come sottolineato dalla stessa Goggi, arriva un momento in cui si preferisce rallentare e cambiare priorità. Dopo una vita intera spesa tra spettacoli, condizione e performance, l’artista ha scelto di dedicare il suo tempo a ciò che davvero conta per lei in questa fase: la famiglia.

Il passo più importante di questo percorso è stato annunciato a maggio 2024, quando la showgirl ha comunicato l’uscita dal programma Tale e Quale Show dopo 13 edizioni consecutive come giurata. Il celebre format di Carlo Conti su Rai 1 è proseguito senza di lei, dando il via a una nuova stagione a settembre.

Le tappe principali della scelta

Maggio 2024: lascia la giuria di Tale e Quale Show dopo 13 stagioni consecutive.

lascia la giuria di Tale e Quale Show dopo 13 stagioni consecutive. 2024: inizia il progressivo distacco dagli studi televisivi.

inizia il progressivo distacco dagli studi televisivi. 29 settembre 2026: conferma le sue decisioni nell’intervista a Oggi.

La centralità della famiglia nella nuova vita

Al centro di questa nuova fase c’è Jacopo – affettuosamente chiamato “Jacopino” – figlio della sorella Daniela Goggi e presenza costante nella vita quotidiana di Loretta. «Da quando sono diventata prozia mi sento un po’ mamma», ha dichiarato l’artista, sottolineando quanto sia coinvolta nella crescita del bambino.

La scelta di abbandonare la routine televisiva rappresenta un vero cambio di vita. Ora, ciò che scandisce le giornate sono le semplici gioie di famiglia: una visita, un gioco, il piacere di seguire Jacopo in piccoli gesti quotidiani. Un ritmo ben diverso dal passato fatto di prove, scalette e set televisivi.

Restano sempre presenti gli affetti più cari, come la sorella Daniela, con cui Loretta ha condiviso gran parte del percorso artistico, e il marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011. Questi legami rappresentano oggi il vero punto di riferimento nell’esistenza dell’artista.

Disincanto verso la TV di oggi

Nel suo racconto, Loretta Goggi esprime un certo disincanto nei confronti della televisione contemporanea, che, nelle sue parole, sembra aver perso quell’originalità e qualità artistica che la contraddistingueva anni fa. Non si tratta di una polemica diretta verso il mezzo, ma della valutazione di chi si è fatta testimone di numerosi cambiamenti nel settore dello spettacolo italiano.

«Non faccio televisione da due anni. Non è più la mia priorità.»

L’artista ha confermato di non voler più prendere parte a cast fissi o a trasmissioni di varietà. Tuttavia, non esclude un possibile ritorno in TV come attrice, se dovesse presentarsi l’opportunità di interpretare un ruolo vicino alla sua sensibilità in una fiction o in una serie televisiva.

Tale e Quale Show prosegue senza Loretta Goggi

Il programma Tale e Quale Show, che l’ha vista tra i volti principali per 13 edizioni, prosegue su Rai 1, confermando il favore del pubblico anche nella nuova stagione iniziata a settembre. Gli appassionati possono trovare online aggiornamenti sulle puntate e sui momenti salienti del format.

Domande frequenti su Loretta Goggi

Perché ha lasciato la televisione?

Ha scelto di dedicarsi alla famiglia, in particolare al pronipote Jacopo, e ha espresso un certo disincanto verso i contenuti televisivi attuali. La decisione è maturata con l’addio a Tale e Quale Show nel 2024.

Ha scelto di dedicarsi alla famiglia, in particolare al pronipote Jacopo, e ha espresso un certo disincanto verso i contenuti televisivi attuali. La decisione è maturata con l’addio a Tale e Quale Show nel 2024. Da quanto tempo non appare in programmi TV?

Da due anni. L’ultima partecipazione è stata a Domenica In, nello studio di Mara Venier.

Da due anni. L’ultima partecipazione è stata a Domenica In, nello studio di Mara Venier. Potrebbe tornare in televisione?

Non nei programmi di varietà o come presenza fissa: Loretta Goggi esclude questa opzione, lasciando aperta solo la porta per eventuali ruoli da attrice in fiction o serie TV.

Non nei programmi di varietà o come presenza fissa: Loretta Goggi esclude questa opzione, lasciando aperta solo la porta per eventuali ruoli da attrice in fiction o serie TV. Come trascorre le sue giornate oggi?

Vive lontana dagli studi televisivi, dedicandosi alla famiglia, in particolare al pronipote Jacopo, e riscoprendo le piccole gioie della quotidianità.

L’esperienza di Loretta Goggi rappresenta una riflessione significativa sul rapporto tra artisti e televisione, offrendo uno spunto anche per il dibattito sulla qualità dei contenuti nei media italiani ed europei.

Visualizzazioni: 0



