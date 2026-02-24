Lutto nel cinema, l’attore comico protagonista di tante commedie di successo si è tolto la vita. Robert Carradine aveva 71 anni





Il noto attore Robert Carradine è deceduto all’età di 71 anni, a seguito di un tragico gesto volontario. Carradine, celebre per le sue interpretazioni in pellicole quali “I cavalieri dalle lunghe ombre”, “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”, apparteneva a una delle famiglie più illustri del panorama cinematografico americano. I familiari hanno rilasciato una dichiarazione a Deadline, esprimendo profondo cordoglio e richiedendo rispetto per il loro lutto: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello, Robert Carradine. In un mondo che può apparire oscuro, Bobby è stato costantemente un faro di luce per chiunque lo circondasse”.





La famiglia ha inoltre voluto ricordare la coraggiosa battaglia di Carradine contro un disturbo bipolare, che lo ha afflitto per quasi due decenni, auspicando che la sua storia possa contribuire a promuovere un dialogo più aperto sulla salute mentale e a ridurre lo stigma sociale ad essa associato. In conclusione, la famiglia ha ribadito la richiesta di privacy per elaborare questa perdita incolmabile. Il fratello Keith Carradine ha ulteriormente sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta di Robert contro il disturbo bipolare, affermando: “Desideriamo che la gente ne sia consapevole, e non vi è alcuna vergogna. Si tratta di una malattia che ha avuto la meglio su di lui”. Keith Carradine ha poi voluto ricordare il fratello per la sua tenacia e per la persona che era: “Era profondamente dotato, e ci mancherà ogni giorno. Troveremo conforto nella sua capacità di farci ridere, nella sua saggezza e nella sua totale apertura e tolleranza. Questo era il mio fratellino”. La famiglia ha comunicato che Carradine lascia figli, nipoti, fratelli, nipoti e “chiunque abbia avuto l’onore di averlo nella propria vita”, rinnovando la richiesta di riservatezza.

Robert Carradine, nato il 24 marzo 1954, è il figlio più giovane dell’attore John Carradine e fratello degli attori David e Keith Carradine, nonché del Disney Imagineer Christopher Carradine. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1972 con il film “I Cowboys”, al fianco di John Wayne. L’audizione fu suggeritagli dal fratello David, il quale gli consigliò di partecipare, affermando che non aveva nulla da perdere e tutto da guadagnare. Carradine ha successivamente sviluppato una carriera personale e distintiva, partecipando anche al film vincitore dell’Oscar “Tornando a casa” di Hal Ashby, al fianco di Jane Fonda e Jon Voight. Questa interpretazione alimentò persino l’idea che potesse essere considerato “il miglior attore della famiglia”. Tra i suoi primi lavori di rilievo si annovera “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno” di Martin Scorsese. Successivamente, Carradine ottenne ruoli che lo resero maggiormente noto al grande pubblico, tra cui “I cavalieri dalle lunghe ombre”, in cui recitò insieme ad alcuni membri della sua famiglia, la serie di quattro film “La rivincita dei nerds” e la popolare serie televisiva “Lizzie McGuire”, in cui interpretava il padre della protagonista, interpretata da Hilary Duff.



