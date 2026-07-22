Lutto profondo per Vincenzo Montella: la sorella Caterina ha perso la vita a causa di un incidente domestico





Un tragico evento ha segnato la vita di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Nazionale turca e noto ex attaccante di squadre come Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma, Fulham e della Nazionale italiana. Nella notte, la sorella Caterina Montella è deceduta dopo giorni di ricovero in seguito a un grave incidente domestico. Le sue condizioni erano critiche fin dall’inizio, e nonostante gli sforzi dei medici, la donna non è riuscita a superare le conseguenze delle lesioni riportate.





Secondo le informazioni fornite dalle fonti ufficiali, Caterina Montella ha subito gravi ferite in un incidente avvenuto all’interno della propria abitazione. Dopo l’intervento dei soccorsi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni. Tuttavia, il suo stato di salute è progressivamente peggiorato, portando a un epilogo tragico. Le autorità e la Federazione calcistica turca (TFF) hanno descritto l’accaduto come un “tragico incidente domestico”, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che lo hanno causato. Alcuni media hanno ipotizzato una caduta accidentale, ma tale dinamica non è stata confermata. La morte di Caterina è stata ufficialmente confermata anche dalla TFF, che ha espresso la propria vicinanza a Vincenzo Montella e alla sua famiglia attraverso un messaggio di cordoglio.

A differenza di Vincenzo, che è diventato uno dei volti più noti del calcio italiano, sia come calciatore che come allenatore, Caterina Montella ha sempre mantenuto un profilo riservato. La sua vita è stata caratterizzata da discrezione, lontana dai riflettori che hanno accompagnato la carriera del fratello. Originaria di Castello di Cisterna, alle porte di Napoli, Caterina è cresciuta in una famiglia profondamente legata al territorio e ai valori del lavoro. Il padre ha lavorato per oltre trent’anni nello stabilimento Alfasud di Pomigliano d’Arco, contribuendo a crescere i cinque figli in un contesto semplice e radicato nella realtà del territorio napoletano, che Vincenzo Montella ha spesso ricordato con affetto.

La famiglia Montella è composta da cinque figli, e Caterina era una delle due sorelle di Vincenzo. Nonostante i percorsi di vita differenti, i legami familiari sono sempre rimasti molto forti, anche dopo che Vincenzo si è trasferito per inseguire il sogno di diventare calciatore professionista. Nel corso degli anni, Caterina non ha mai cercato notorietà né visibilità pubblica, preferendo rimanere lontana dalla ribalta mentre il fratello costruiva una carriera di successo sulle panchine di Roma, Fiorentina, Milan, Sampdoria, Siviglia, Adana Demirspor e infine alla guida della Nazionale turca. La scelta della famiglia di celebrare i funerali a Castello di Cisterna testimonia quanto Caterina fosse legata alle proprie radici e alla comunità in cui era cresciuta.

Il cordoglio per la scomparsa di Caterina Montella è stato immediato e ampio, con la Federazione calcistica turca (TFF) che ha voluto esprimere pubblicamente le proprie condoglianze nei confronti del commissario tecnico della Nazionale. “Abbiamo appreso con profonda tristezza della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale Vincenzo Montella, morta nell’ospedale dove era ricoverata in seguito a un tragico incidente domestico”, si legge nel comunicato ufficiale della Federazione. Nella nota, la TFF aggiunge: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze innanzitutto al nostro commissario tecnico Vincenzo Montella, così come a tutta la sua famiglia e ai suoi cari”. Questo messaggio conferma il rapporto di stima e fiducia costruito negli ultimi anni tra Montella e la Federazione turca, che nel settembre 2023 gli ha affidato la guida della Nazionale. Da allora, il tecnico italiano ha ottenuto risultati significativi, consolidando la fiducia dell’ambiente calcistico turco.

Numerosi messaggi di affetto e sostegno sono giunti anche dall’Italia, con ex compagni di squadra, allenatori, dirigenti, tifosi e semplici appassionati che hanno espresso la loro vicinanza a Montella attraverso i social network e i canali ufficiali delle società con cui ha collaborato. Anche la comunità di Castello di Cisterna, dove la famiglia è molto conosciuta, si è stretta attorno ai familiari in questo momento di grande dolore.

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