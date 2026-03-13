“Ma cos’hai nel cervello?” La compagna Morani non riesce nemmeno a finire che viene subito bersagliata dagli insulti





La vicenda familiare dei Trevallion-Birmingham e le difficoltà incontrate dalla coppia sono al centro del dibattito televisivo, inclusa la trasmissione “Dritto e Rovescio” di Rete4, condotta da Paolo Del Debbio.





In studio, si è svolto un acceso confronto tra Alessia Morani, esponente del Partito Democratico, e Pietro Senaldi, condirettore di Libero, in merito alla rimozione dei minori dalla famiglia. La Morani ha attribuito la situazione a motivazioni politiche, affermando: “Questo clamore è finalizzato esclusivamente a propaganda politica ed è qualcosa di indecente e scandaloso, quando bisognerebbe solo dare una mano alle istituzioni per trovare le soluzioni per riunire quella famiglia. A tutti interessano i bambini, a me interessano i diritti dei bambini e nelle loro condizioni in Italia ce ne sono altri 40mila”.

Senaldi ha contestato questa posizione, dichiarando: “Non è vero, è cominciato 4 mesi fa tutto questo, io lavoro nei media e le posso dire che se fosse successo in un altro Paese se ne parlerebbe ugualmente, perché è una cosa che non esiste quella che sta succedendo. Levare tre bambini a una madre, non esiste, è una notizia a prescindere dal referendum. Io lo so che lei ha in testa solo il referendum, ma non c’entra niente con questa storia. Agli italiani interessano i bambini più del referendum e la Meloni è intervenuta da madre, non da presidente del Consiglio”.

La Morani ha proseguito: “A questi bambini stiamo facendo pagare il prezzo di una guerra tra istituzioni, tra adulti. Bisogna finire questa tortura! Questi bambini sono stati spostati dalla casa nel bosco a un luogo che loro percepiscono come una galera. Sono dei minorenni innocenti che non hanno fatto niente. Stanno diventando autolesionisti, sono aggressivi. Ed è tutta colpa della madre? No, perché quando stavano con lei non lo erano, lo sono diventati da quando sono costretti a convivere con gli assistenti sociali”.

Un acceso confronto tra Alessia Morani (Partito Democratico) e Pietro Senaldi sul caso dei bambini strappati alla famiglia che vive nel bosco#drittoerovescio pic.twitter.com/SsDusVO0ua — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 12, 2026



