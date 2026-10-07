Maddalena Corvaglia chi è: età, figli, partner, dove vive e carriera





Dalla carriera televisiva alle vicende personali: un ritratto completo di Maddalena Corvaglia





Maddalena Corvaglia chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Maddalena Corvaglia chi è: biografia e vita privata

Maddalena Corvaglia è una showgirl, conduttrice televisiva e personaggio noto del panorama dello spettacolo italiano, divenuta celebre soprattutto per il suo ruolo di velina bionda a “Striscia la Notizia”. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi programmi televisivi e vissuto esperienze personali e professionali di rilievo, confermandosi come una figura poliedrica del piccolo schermo.

Identità e Nascita

Maddalena Corvaglia nasce il 12 gennaio 1980 a Galatina, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Galatina, da una famiglia profondamente radicata nel territorio e nel valore dell’istruzione. La madre, Maria Isabella, lavora come insegnante di sostegno, dedicando il proprio impegno all’ambito scolastico, mentre il padre, Salvatore, era avvocato di professione. Maddalena affronta un momento molto difficile nel 1995, ovvero la perdita del padre all’età di soli quindici anni, un evento che segnerà profondamente la sua crescita personale e familiare. Ha inoltre un fratello maggiore, Antonio, che segue le orme del padre e diventa anch’egli avvocato.

Età e Altezza

Maddalena Corvaglia è nata il 12 gennaio 1980 e, in base alle informazioni più recenti, ha 44 anni. La sua altezza è di 1,68 metri, dettaglio fisico che, insieme alla sua presenza scenica e alla spigliatezza, ha contribuito anche alla sua popolarità televisiva.

Famiglia, Figli e Relazioni

La vita privata di Maddalena Corvaglia ha spesso attirato l’attenzione dei media. Nel 2011 sposa Stef Burns, chitarrista di fama internazionale, noto in particolar modo per la sua lunga collaborazione con Vasco Rossi. Il matrimonio viene celebrato proprio da Vasco Rossi, a testimonianza dell’amicizia che lega le due famiglie. Dalla loro unione, il 28 settembre 2011, nasce una figlia di nome Jamie Carlyn. Tuttavia, dopo sei anni, nel 2017, la relazione matrimoniale giunge al termine con il divorzio.

Prima del matrimonio con Stef Burns, Maddalena ha un’importante relazione sentimentale con il conduttore televisivo Enzo Iacchetti, durata dal 2002 al 2007. I due si erano conosciuti sul set televisivo, instaurando un legame significativo e molto seguito dalla cronaca rosa di quegli anni. A seguire, nel 2009, Maddalena intraprende una relazione con il musicista Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan. Anche in questo caso, la relazione ottiene risalto sui media italiani.

Residenza

Dopo la separazione da Stef Burns, Maddalena Corvaglia trascorre un periodo di tempo a Palma di Maiorca, città in cui sviluppa nuove prospettive personali e lavorative. Attualmente è risaputo che risiede in Italia, sebbene le fonti non specifichino la città o la località esatta in cui vive.

Carriera Televisiva

L’esordio televisivo di Maddalena Corvaglia avviene nel 1999, quando viene selezionata come velina bionda del celebre programma satirico “Striscia la Notizia”, accanto a Elisabetta Canalis. La coppia di veline si impone subito all’attenzione del pubblico, diventando una delle più iconiche della trasmissione e restando impressa nell’immaginario collettivo degli anni Duemila. Questo ruolo rappresenta il trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Successivamente alla conclusione dell’esperienza a “Striscia la Notizia”, Maddalena amplia il proprio profilo professionale prendendo parte come conduttrice e inviata a diversi programmi televisivi di successo. Tra questi figurano:

“Operazione Trionfo” (2002) : Maddalena affianca Miguel Bosé nella conduzione del reality musicale trasmesso su Italia 1. In questa esperienza ha anche il compito di presentare la striscia quotidiana del programma, mettendo in mostra le sue capacità di conduzione.

: Maddalena affianca Miguel Bosé nella conduzione del reality musicale trasmesso su Italia 1. In questa esperienza ha anche il compito di presentare la striscia quotidiana del programma, mettendo in mostra le sue capacità di conduzione. “Mandi e Maddy Candid Camera Club” : Al fianco di Mandi Mandi, guida questo format incentrato su candid camera e momenti di intrattenimento.

: Al fianco di Mandi Mandi, guida questo format incentrato su candid camera e momenti di intrattenimento. “Stranamore” : Collabora nelle vesti di inviata al programma dedicato alle storie d’amore condotto da Alberto Castagna.

: Collabora nelle vesti di inviata al programma dedicato alle storie d’amore condotto da Alberto Castagna. “La Domenica del Villaggio” : Maddalena è sia inviata che presentatrice, dimostrandosi versatile e capace di adattarsi a diversi registri comunicativi.

: Maddalena è sia inviata che presentatrice, dimostrandosi versatile e capace di adattarsi a diversi registri comunicativi. “Paperissima Sprint” (2005) : Assume il ruolo di conduttrice nel celebre programma dedicato alle papere televisive.

: Assume il ruolo di conduttrice nel celebre programma dedicato alle papere televisive. “Scalo 76” (2007) : Co-conduce questa trasmissione musicale, confermando l’interesse per i programmi a tema musicale.

: Co-conduce questa trasmissione musicale, confermando l’interesse per i programmi a tema musicale. “L’Arena”: Partecipa come ospite e opinionista, accrescendo la propria presenza anche nei talk show e nei programmi di approfondimento.

Nel 2024 Maddalena torna protagonista in televisione partecipando al reality show “Pechino Express”, in coppia con Barbara Petrillo nel team “Le Amiche”. La sua presenza nel fortunato format le permette di mostrare ancora una volta spirito d’adattamento e determinazione.

Curiosità

Nel 1997, all’età di 17 anni, Maddalena partecipa come riserva a Miss Italia, rappresentando la fascia di Miss Wella Umbria.

Grande appassionata di fitness e benessere, ha dato vita negli Stati Uniti a un centro wellness insieme a Elisabetta Canalis. Il progetto ha riscosso attenzione in patria e all’estero, benché successivamente il sodalizio professionale e l’amicizia tra le due abbiano avuto termine.

Risulta particolarmente attiva sui social media, piattaforme attraverso cui Maddalena condivide sia momenti della quotidianità che aggiornamenti riguardanti la sfera professionale, mantenendo un rapporto diretto con i suoi follower.

FAQ

Qual è l’età di Maddalena Corvaglia?

Maddalena Corvaglia è nata il 12 gennaio 1980. L’età attuale è di 44 anni.

Chi è l’ex marito di Maddalena Corvaglia?

L’ex marito di Maddalena Corvaglia è Stef Burns, chitarrista noto per la collaborazione con Vasco Rossi. Si sono sposati nel 2011 e hanno divorziato nel 2017.

Quanti figli ha Maddalena Corvaglia?

Maddalena Corvaglia ha una figlia, Jamie Carlyn, nata il 28 settembre 2011.

Quali programmi televisivi ha condotto Maddalena Corvaglia?

Oltre a “Striscia la Notizia”, Maddalena Corvaglia ha condotto: “Operazione Trionfo”, “Paperissima Sprint”, “Scalo 76”, ed è stata tra i protagonisti di “Pechino Express” nel 2024.

Dove vive attualmente Maddalena Corvaglia?

Dopo un periodo trascorso a Palma di Maiorca, Maddalena Corvaglia vive attualmente in Italia. La località precisa della residenza non è specificata nelle fonti disponibili.

Per comprendere Maddalena Corvaglia chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

Approfondisci: Enzo Iacchetti su Maddalena Corvaglia: “Un grande amore, faticavo a credere che mi amasse”.

Visualizzazioni: 0



