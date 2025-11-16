Enzo Iacchetti su Maddalena Corvaglia: “Un grande amore, faticavo a credere che mi amasse”





Il conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti, è tornato a parlare della relazione con Maddalena Corvaglia, una delle storie d’amore più discusse dei primi anni Duemila. All’epoca, lui aveva 50 anni e lei appena 21. Un legame che, nonostante la grande differenza d’età, il comico definisce ancora oggi “un amore folle”.





I due si conobbero nel 2002, quando la Corvaglia era una delle veline del celebre programma di Antonio Ricci. La relazione durò fino al 2007 e, a distanza di quasi vent’anni, Iacchetti la ricorda con affetto e nostalgia: “Per me, lei è lo stupore. È stata una grande storia d’amore”, ha raccontato in una recente intervista, sottolineando quanto quel sentimento abbia segnato profondamente la sua vita privata.

In passato, il conduttore aveva già descritto quel periodo come un’esperienza travolgente e inaspettata: “Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle”, ha dichiarato. Oggi, a 72 anni, ammette di vivere i sentimenti con maggiore equilibrio: “Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro. Ora provo un senso di pace, ho esperienza, non rincorro più le ragazzine. A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido”.

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Enzo Iacchetti ha parlato anche del suo rapporto con l’età e con l’immagine pubblica che ha costruito in anni di carriera. Oggi, dice, non si illude più sul motivo per cui una donna potrebbe avvicinarsi a lui: “Non credo che una si innamori di me perché sono simpatico, ragiono e mi commuovo. Forse potrebbe volere la mia reversibilità”, ha aggiunto con l’ironia che lo contraddistingue.

Il conduttore ha raccontato di aver sofferto molto per le relazioni finite, indipendentemente da chi decidesse di interromperle. “Ho sempre sofferto tanto quando finivano i rapporti. Mi sono sentito in colpa anche se mi lasciavano loro. Forse perché erano più giovani di me e stavano con uno più vecchio, forse ero geloso”, ha spiegato.

Nonostante ciò, Iacchetti ha mantenuto rapporti sereni con le sue ex compagne: “Mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio”.

Parlando di Maddalena Corvaglia, il presentatore ha ribadito la stima e l’affetto che ancora prova nei suoi confronti: “Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane, ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore”.



