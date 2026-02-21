Maestra d’asilo di 27 anni muore per un tumore, la diagnosi dopo uno svenimento al lavoro: il dramma nel Bellunese





La prematura scomparsa di Benedetta De Paris, una maestra di asilo nido di Lentiai, ha colpito profondamente la comunità locale. A soli 27 anni, Benedetta ha perso la vita a causa di un tumore, un evento che ha lasciato un grande vuoto tra i bambini che ha insegnato e le famiglie che si sono sempre fidate di lei. La notizia della sua morte ha generato un profondo silenzio e tristezza tra coloro che l’hanno conosciuta e amata. Sul suo profilo Instagram, Benedetta ha lasciato un commovente messaggio: “Ciao amici, è stato un viaggio bellissimo, ma complicato. Il mio sorriso vi accompagnerà per sempre. Vostra Benny.”





Originaria di Mel, Benedetta ha sempre mostrato una naturale predisposizione per il lavoro con i bambini. La sua passione per l’insegnamento l’ha portata a scegliere di trasformare questa attitudine in una carriera. Dopo aver completato gli studi, ha iniziato a lavorare all’asilo nido Il Germoglio di Lentiai, dove è riuscita rapidamente a conquistare l’affetto dei piccoli alunni e delle loro famiglie grazie al suo sorriso contagioso e alla sua dolcezza.

Nel corso dell’autunno del 2024, Benedetta ha iniziato a manifestare problemi di salute, con uno svenimento avvenuto mentre si trovava al lavoro. Le indagini iniziali non hanno rivelato alcuna anomalia significativa. Tuttavia, dopo alcune settimane, ha avuto un nuovo malore, dando inizio a un lungo e difficile percorso di accertamenti medici. All’inizio del 2025, i medici hanno purtroppo confermato la diagnosi di un tumore alla testa. Nonostante il supporto costante della famiglia e degli amici, Benedetta ha dovuto affrontare un percorso di cura molto impegnativo, che includeva diversi interventi chirurgici. Sfortunatamente, la malattia era già in uno stadio avanzato.

A gennaio, Benedetta è stata trasferita all’Hospice Le Vette di Feltre, dove ha trascorso i suoi ultimi giorni. La notizia della sua morte, avvenuta recentemente, ha colpito profondamente la comunità di Mel e quella dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di Lentiai, dove la sua assenza si fa sentire in modo particolare.

Benedetta De Paris lascia nel dolore la madre Nicoletta, il padre Pierpaolo, noto per i suoi trascorsi come consigliere comunale dell’ex Comune di Mel, e le sorelle Beatrice e Caterina. Inoltre, è ricordata con affetto dal nonno Giovanni e da tutti coloro che le volevano bene. La comunità avrà l’opportunità di unirsi attorno alla famiglia durante il funerale, che si terrà sabato 21 febbraio alle 14:30 nella chiesa di Mel. La famiglia ha richiesto che, invece di fiori, eventuali offerte siano devolute all’Hospice Le Vette di Feltre, come gesto di gratitudine per le cure ricevute.



