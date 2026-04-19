Manifestazione a Milano per la remigrazione, Ilaria Salis detta la linea al PD: comunicato di insulti





La deputata Ilaria Salis ha partecipato all’evento “Milano è migrante” in Piazza Lima, sottolineando l’importanza di opporsi alla remigrazione, definendola una pratica neofascista. Ha poi sfilato fino all’Università Statale, ribadendo la necessità di contrastare discriminazioni e barbarie. La Salis ha criticato Matteo Salvini, accusandolo di aver messo in discussione la democraticità della richiesta della sinistra di vietare la manifestazione “Padroni a casa nostra”, organizzata da Lega e Patrioti Europei.





La Salis ha espresso la sua convinzione che manifestazioni come quella della Lega non dovrebbero essere legittimate in alcun giorno dell’anno. Su Instagram, ha pubblicato una foto di Piazza Duomo prima del comizio, commentando ironicamente la scarsa affluenza.

Il Partito Democratico di Milano ha espresso gratitudine al sindaco e al Consiglio comunale per la condanna ferma dell’evento, che hanno paragonato all’atmosfera degli anni Trenta del secolo scorso. Il segretario cittadino, Alessandro Capelli, ha ringraziato le autorità. L’aspirante sindaco di Milano, Pierfrancesco Majorino, ha criticato Salvini, definendolo il “vero padrone della destra milanese” e accusandolo di riportare la città al medioevo.

Visualizzazioni: 85



