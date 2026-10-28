Marano di Napoli, tenta di rapire un bimbo di cinque anni all’uscita da scuola ma la madre lo sventa





Un uomo di 45 anni è stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri dopo aver cercato di allontanare un piccolo appena sceso dal pulmino





Doveva essere una giornata come tante, scandita dai consueti impegni scolastici e dal ritorno a casa dopo le lezioni per un bambino di appena cinque anni e per la sua famiglia a Marano di Napoli. L’episodio si è verificato lunedì 26 ottobre, intorno alle 12.30, in una zona poco distante dal centro cittadino. Il piccolo era appena sceso dal pulmino che ogni giorno accompagna gli alunni a casa e si stava dirigendo verso la propria abitazione, quando uno sconosciuto si è avvicinato improvvisamente. Nessun segnale particolare aveva lasciato presagire quello che sarebbe accaduto in pieno giorno, in un momento in cui la strada era attraversata dalla normale routine delle famiglie ed era animata dalle persone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha afferrato il bambino per un braccio e ha tentato di trascinarlo con sé, pronunciando una frase esplicita per convincerlo a seguirlo: Vieni con me, ti vuole un signore. Una richiesta rivolta a una persona così piccola, accompagnata da un gesto fisico che ha reso la situazione di estremo pericolo. A impedire che l’uomo riuscisse nel suo intento è stata la madre del bambino. La donna si trovava affacciata alla finestra, come faceva abitualmente per controllare l’arrivo dei figli da scuola, e ha assistito alla scena con Grande lucidità.

Compreso immediatamente il pericolo, la madre non ha esitato un istante e si è precipitata giù per le scale, iniziando a urlare per attirare l’attenzione e fermare lo sconosciuto. La sua reazione tempestiva ha costretto l’uomo a lasciare il braccio del piccolo e ad allontanarsi rapidamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il bambino, visibilmente spaventato per quanto accaduto ma fortunatamente illeso, è stato accompagnato all’interno dell’abitazione e affidato ai familiari. Superati i primi momenti di paura, la madre ha contattato il numero unico di emergenza 112 per segnalare quanto appena successo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti necessari per individuare il responsabile. La donna si è successivamente recata presso la stazione dei carabinieri di Marano per formalizzare la denuncia, fornendo una descrizione dettagliata dello sconosciuto e raccontando la dinamica dell’episodio. Grazie alla descrizione fornita, alle testimonianze raccolte e alle verifiche effettuate nella zona, i militari sono riusciti a restringere rapidamente il campo delle ricerche e a risalire all’identità della persona sospettata.

Questa fase investigativa è stata condotta con Grande attenzione dagli operatori dell’arma. Molti dettagli utili sono emersi durante i primi colloqui con i familiari coinvolti. Ogni elemento utile è stato analizzato con cura. Le forze dell’ordine hanno lavorato incessantemente per ore. I controlli sul territorio non si sono fermati un attimo. Gli investigatori hanno esaminato ogni traccia disponibile. Diverse persone residenti nel quartiere sono state ascoltate dai militari. L’impegno profuso ha dato subito i suoi frutti sperati.

Il lavoro svolto sul campo ha permesso di chiudere il cerchio. Nessun particolare è stato trascurato dagli inquirenti durante questa delicata attività. La cittadinanza ha espresso Grande sollievo per la rapida svolta nelle indagini. Tutti sperano che episodi simili non accadano mai più in futuro.

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un uomo di 45 anni, residente a Marano e già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il quarantacinquenne è stato rintracciato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria in relazione all’accaduto. Restano ancora da chiarire le circostanze e le motivazioni del suo comportamento, oltre al motivo per cui abbia avvicinato proprio quel bambino cercando di convincerlo a seguirlo con il riferimento a un altro uomo. La vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche per il piccolo, ma rimane lo spavento vissuto dalla famiglia, mentre ulteriori accertamenti dovranno definire le eventuali responsabilità penali dell’indagato.



