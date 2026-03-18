Marco Giallini finisce sotto i ferri dopo l’incidente: “Un cane gli è saltato addosso”





L’attore Marco Giallini, noto per il ruolo del vicequestore nella serie televisiva “Rocco Schiavone”, è stato vittima di un incidente che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. L’episodio si è verificato ad Aosta, dove l’artista si trovava per girare la settima stagione della popolare fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini.





L’incidente è avvenuto nella centrale piazza Chanoux, poco dopo che l’attore romano era uscito dall’hotel in cui alloggia. Secondo quanto riportato, un cane gli sarebbe improvvisamente saltato addosso, facendolo cadere rovinosamente. La caduta ha provocato la frattura della testa del femore, rendendo necessario un intervento chirurgico immediato presso l’Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta.

A dare la notizia è stata l’ANSA nel pomeriggio di martedì 17 marzo, mentre ulteriori dettagli sono stati forniti da Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, amici stretti di Giallini. Frezza, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha rassicurato i fan sulle condizioni dell’attore: “Siamo appena usciti dall’ospedale, va tutto bene. L’operazione è andata bene, Marco si riprenderà presto”. Ha poi spiegato la dinamica dell’incidente: “Ha avuto un incidente con un cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. È caduto in un punto in cui non doveva cadere, si è rotto la testa del femore, ma è stato operato ed è andato tutto bene. Tra qualche giorno lo rivedremo in giro”.

Per sottolineare il legame di amicizia che lo unisce a Giallini, Frezza ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae accanto all’attore nel letto d’ospedale, accompagnata dalla frase: “Nella buona e nella cattiva sorte, sempre insieme. Nun t’accanammo”.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul set di “Rocco Schiavone 7”. Le riprese della nuova stagione, che erano in corso proprio in questi giorni ad Aosta, sono state temporaneamente sospese per consentire a Giallini di recuperare dall’infortunio. La serie, basata sui romanzi di Antonio Manzini, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica sin dal suo debutto. Nonostante alcune voci circolate nel 2025 sulla possibile interruzione del progetto, lo stesso autore aveva confermato che la settima stagione era in fase di scrittura.

Al momento, non è ancora stata stabilita una data precisa per la ripresa dei lavori sul set. L’agenzia Adnkronos ha riferito che la produzione sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione e che le decisioni verranno prese in base ai tempi di recupero dell’attore.

L’incidente non sembra aver scalfito l’umore di Giallini, noto per il suo spirito ironico e la sua capacità di affrontare con leggerezza anche i momenti più difficili. I fan della serie e dell’attore attendono con ansia il suo ritorno sul set, certi che saprà riprendersi presto e tornare a vestire i panni del carismatico vicequestore Rocco Schiavone.

Nel frattempo, il cast e la troupe della serie rimangono ad Aosta, pronti a riprendere le riprese non appena le condizioni di salute di Giallini lo permetteranno. La città, con i suoi paesaggi suggestivi e la sua atmosfera unica, è ormai diventata un elemento distintivo della fiction, contribuendo al suo successo anche a livello internazionale.

L’accaduto ha suscitato grande attenzione sui social media, dove i fan hanno inviato numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento all’attore. Nonostante lo stop temporaneo, c’è grande attesa per questa nuova stagione di “Rocco Schiavone”, che promette di regalare nuovi colpi di scena e avventure al pubblico affezionato.

Con il suo talento e il supporto dei colleghi e degli amici più cari, Marco Giallini si sta già preparando a tornare in forma per riprendere il suo ruolo da protagonista nella serie che lo ha reso uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni.



