Marianne Bachmeier, il caso della madre che sparò in aula all’uomo accusato di aver ucciso la figlia





Il 6 marzo 1981, nel tribunale di Lubecca, in Germania, si consumò uno degli episodi giudiziari più discussi del dopoguerra tedesco. Durante il processo a carico di Klaus Grabowski, imputato per il rapimento, gli abusi e l’uccisione della piccola Anna Bachmeier, di 7 anni, la madre della bambina, Marianne Bachmeier, estrasse una pistola dalla borsa e aprì il fuoco contro l’uomo. L’imputato, colpito da sette proiettili, morì nell’aula del tribunale. A oltre quattro decenni di distanza, quella vicenda continua a essere oggetto di analisi, ricostruzioni e dibattito pubblico.





La storia personale di Marianne Bachmeier è stata spesso richiamata per comprendere il contesto in cui maturò il suo gesto. Nata e cresciuta in un ambiente segnato da difficoltà economiche e da esperienze traumatiche, visse una giovinezza caratterizzata da violenze e instabilità. Suo padre, secondo quanto emerso nel tempo, aveva fatto parte delle Waffen-SS. Durante l’adolescenza, Marianne subì ripetuti abusi e affrontò gravidanze molto precoci. I suoi primi due figli furono dati in adozione. Nel 1973 nacque Anna, la terza figlia, che Marianne allevò da sola.

Negli anni successivi, Marianne Bachmeier lavorò come madre single a Lubecca, nel nord della Germania, gestendo un pub e cercando di mantenere una vita stabile per sé e per la bambina. Secondo le ricostruzioni diffuse nel tempo, Anna era considerata una bambina socievole e serena. La situazione precipitò il 5 maggio 1980. Quel giorno, dopo un litigio con la madre, la piccola non andò a scuola e si diresse verso l’abitazione di un’amica. Durante il tragitto fu intercettata da Klaus Grabowski, un macellaio di 35 anni residente nella zona.

Le indagini ricostruirono un quadro estremamente grave. Grabowski avrebbe trattenuto Anna nel proprio appartamento per diverse ore, abusando di lei prima di ucciderla per strangolamento. Dopo il delitto, il corpo della bambina fu nascosto in una scatola e portato nei pressi di un canale. L’uomo cercò poi di occultare ulteriormente il cadavere, ma venne arrestato nella stessa serata in un locale di Lubecca, dopo che la sua fidanzata lo aveva segnalato alla polizia.

Al momento dell’arresto, Klaus Grabowski non era sconosciuto alla giustizia. Aveva già riportato condanne per reati sessuali commessi ai danni di due ragazze. Nel 1976, mentre si trovava in carcere, si era sottoposto volontariamente a castrazione. In seguito aveva iniziato un trattamento ormonale per recuperare una vita sentimentale. Durante il procedimento per l’omicidio di Anna Bachmeier, l’uomo ammise il delitto ma negò gli abusi sessuali. In aula sostenne inoltre una versione dei fatti che attribuiva alla vittima un tentativo di ricatto. Il tribunale non ritenne credibile questa ricostruzione.

Il processo entrò nel vivo all’inizio del 1981. Il 6 marzo, terza giornata dibattimentale, Marianne Bachmeier entrò in aula armata di una pistola Beretta M1934, riuscendo a superare i controlli di sicurezza. Poco dopo l’inizio dell’udienza, puntò l’arma verso l’imputato e fece fuoco. Sette degli otto colpi sparati raggiunsero Grabowski, che morì sul posto. Subito dopo aver sparato, la donna gettò l’arma e pronunciò parole che sarebbero rimaste tra le più citate dell’intera vicenda: “Ha ucciso mia figlia… Volevo sparargli in faccia, ma gli ho sparato alla schiena… Spero che sia morto”. Secondo due agenti presenti in aula, Marianne avrebbe inoltre insultato l’uomo chiamandolo “maiale”.

L’arresto avvenne immediatamente. In un primo momento, Marianne Bachmeier fu accusata di omicidio. Il suo processo si svolse nel 1982 e attirò un’attenzione mediatica eccezionale, non solo in Germania, ma anche all’estero. La stampa la soprannominò “mamma vendetta”, mentre l’opinione pubblica si divise tra chi vedeva nel suo gesto una risposta estrema al dolore e chi, al contrario, lo considerava un caso emblematico di giustizia privata incompatibile con lo Stato di diritto.

Nel corso del procedimento, Marianne dichiarò di aver agito in una sorta di stato onirico, sostenendo di aver visualizzato la figlia all’interno dell’aula. Tuttavia, gli esperti ascoltati nel processo riferirono che l’azione mostrava familiarità con l’uso dell’arma e una preparazione precedente. Durante le perizie, le fu chiesto anche un campione di scrittura. In quella circostanza scrisse: “L’ho fatto per te, Anna”. Il foglio riportava anche sette cuori, interpretati da molti come un richiamo ai sette anni di vita della bambina.

Nel 1983 arrivò la sentenza. Marianne Bachmeier fu condannata per omicidio premeditato e detenzione illegale di arma da fuoco. La pena stabilita fu di sei anni di reclusione. In caso di condanna piena per i capi più gravi contestati inizialmente, avrebbe potuto rischiare l’ergastolo. La donna scontò però soltanto tre anni di carcere, ottenendo in seguito la liberazione anticipata.

La decisione dei giudici non chiuse il dibattito. Un sondaggio dell’Istituto Allensbach evidenziò una spaccatura quasi perfetta dell’opinione pubblica: per una parte dei cittadini la pena appariva adeguata, per altri troppo severa, per altri ancora troppo lieve. La vicenda divenne così un caso simbolico, al centro di una riflessione più ampia sui limiti tra dolore personale, vendetta e funzione della giustizia.

Dopo la scarcerazione, Marianne Bachmeier lasciò la Germania e si trasferì in Nigeria, dove sposò un insegnante tedesco. Il matrimonio terminò nel 1990. Successivamente si stabilì in Sicilia, ma le sue condizioni di salute peggiorarono quando le fu diagnosticato un tumore al pancreas. Tornò quindi nella sua città natale, Lubecca.

Negli anni Novanta, il caso tornò periodicamente al centro dell’attenzione mediatica. Nel 1994, Marianne rilasciò una rara intervista radiofonica nella quale ribadì la propria lettura della vicenda. In quell’occasione disse: “Penso che ci sia una differenza molto grande se uccido una bambina perché ho paura di dover poi andare in prigione per tutta la vita. E poi anche il ‘come’, per cui mi metto dietro la bambina e la strangolo, che è preso alla lettera dalla sua dichiarazione: ‘Ho sentito qualcosa uscire dal suo naso, ero fissato, poi non ho più potuto sopportare la vista del suo corpo’”. Nel 1995, in un’intervista rilasciata a Das Erste, spiegò di aver sparato dopo un’attenta riflessione e con l’intento di impedire all’imputato di continuare a diffondere accuse e versioni false su Anna.

Marianne Bachmeier morì il 17 settembre 1996 in un ospedale di Lubecca. Desiderava morire nella casa dove aveva vissuto in Sicilia, ma non riuscì a farvi ritorno. Fu sepolta accanto alla figlia Anna in un cimitero della città.

Ancora oggi il caso di Marianne Bachmeier viene ricordato come una delle pagine più controverse della cronaca giudiziaria tedesca. Da una parte resta il dolore di una madre colpita dall’omicidio della figlia; dall’altra, la questione irrisolta della legittimità di un gesto compiuto fuori dai confini della giustizia processuale. La vicenda di Lubecca continua così a essere citata come esempio estremo di vendetta in aula e di frattura dell’opinione pubblica davanti a un fatto che ha segnato profondamente la memoria collettiva.

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