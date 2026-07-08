Mario Adinolfi in manette: usava gli “incassi” per acquistare barche, lingotti e orologi di prestigio.

Le autorità giudiziarie hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Mario Adinolfi, figura nota nel panorama mediatico, a seguito di un’articolata indagine condotta dai reparti specializzati della Guardia di Finanza. Al centro della vicenda vi è la gestione di un progetto denominato «Scommessa Collettiva», promosso attraverso i canali social, che secondo gli inquirenti celava un sistema di raccolta del risparmio privo delle necessarie autorizzazioni di legge. L’indagato è chiamato a rispondere delle accuse di esercizio abusivo dell’attività finanziaria e di raccolta del risparmio.





L’inchiesta, coordinata dall’Aliquota della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha preso avvio dopo la ricezione di numerose querele presentate da cittadini che avevano investito capitali nel progetto. I risparmiatori, attratti dalla figura pubblica di Mario Adinolfi, erano stati convinti a versare somme di denaro con l’aspettativa di ottenere rendimenti finanziari significativi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il meccanismo si basava sulla promessa di guadagni elevati, presentati come garantiti e superiori alle medie di mercato. La strategia comunicativa faceva leva sull’impiego di presunti algoritmi e tecniche di puntata descritte come infallibili. «L’attività – spiega una nota – riscuoteva l’adesione di un numero considerevole di clienti che per l’affidabilità nella figura dell’ideatore proponente, la promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, l’utilizzo di presunti algoritmi e di strategia di scommessa infallibili, sono stati indotti a consegnare ingenti somme di denaro (anche superiori a 100.000 euro per vittima) per l’acquisto di «quote» di partecipazione, senza ottenere (in tutto o in parte) la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata».

La ricostruzione dei flussi finanziari effettuata dagli investigatori ha permesso di mappare le movimentazioni bancarie riconducibili all’indagato nell’arco degli ultimi cinque anni. I dati analizzati indicano una raccolta complessiva di capitali superiore ai 4,7 milioni di euro. Gli inquirenti hanno rilevato una marcata discrepanza tra le finalità dichiarate ai sottoscrittori e l’effettiva gestione dei fondi. Sebbene una frazione delle somme sia stata effettivamente impiegata in scommesse sportive, la gran parte del denaro è confluita verso utilizzi differenti, estranei alle finalità originarie del «Betting Group».

Le indagini hanno evidenziato come il patrimonio raccolto sia stato utilizzato per finalità personali da parte di Mario Adinolfi. In particolare, i flussi di denaro sono stati tracciati verso trasferimenti a soggetti terzi e per l’acquisto di beni di lusso. La nota ufficiale della Guardia di Finanza precisa che i fondi sarebbero stati destinati al «sostenimento di spese personali per l’acquisto di beni di lusso quali orologi, lingotti e monete straniere, quadri, imbarcazioni e pagamenti per l’effettuazione di viaggi».

La posizione di Mario Adinolfi è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà definire le responsabilità penali in merito alle contestazioni di abusivismo finanziario. Il caso solleva interrogativi riguardo alla sicurezza delle operazioni di investimento promosse tramite piattaforme digitali, dove la notorietà del promotore può talvolta indurre i risparmiatori a sottovalutare i rischi intrinseci e la mancanza di garanzie normative.

Gli investigatori proseguono l’analisi della documentazione contabile e dei messaggi scambiati tra l’indagato e i sottoscrittori, al fine di ricostruire con esattezza il numero delle persone coinvolte e l’entità totale del danno economico subito. Nel frattempo, il provvedimento cautelare segna un punto fermo nell’azione di contrasto verso forme di intermediazione finanziaria non autorizzate che, sfruttando la visibilità mediatica, attirano capitali privati promettendo rendimenti che si rivelano, in molti casi, privi di copertura economica reale. La vicenda rimane in attesa dei prossimi sviluppi processuali, con gli inquirenti che mantengono il massimo riserbo sulle ulteriori verifiche in corso.