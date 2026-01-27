Maurizio Belpietro sul poliziotto indagato: “Occhio ai giudici rossi, come nella condanna di Roma”





A seguito dell’apertura di un fascicolo per omicidio riguardante l’uccisione di un individuo di nazionalità marocchina da parte di un agente di Polizia a Milano, Maurizio Belpietro ha rilasciato un commento. Egli ha fatto riferimento a un precedente episodio in cui un carabiniere è stato colpito con un lungo cacciavite da un soggetto immigrato, e il collega, intervenuto per impedire ulteriori lesioni, è stato condannato a tre anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento ai familiari della vittima, con l’accusa di eccesso colposo nell’uso legittimo dell’arma.





