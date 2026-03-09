Meloni ospite da Mario Giordano: “Negli ultimi 80 anni non è mai successo”, affondo sulla magistratura





Durante la sua partecipazione alla trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza della separazione delle carriere, sottolineando che essa è già in vigore in 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea. La Premier ha posto una domanda retorica: “Sono tutti illiberali o è l’Italia che è rimasta indietro? Io non voglio un’Italia che resta indietro, io voglio un’Italia che corre”.





La Presidente Meloni ha espresso il desiderio di magistrati indipendenti e competenti, in grado di far rispettare la legge con discernimento, rispondendo alla Costituzione, alle leggi e ai cittadini, piuttosto che alla politica o alle correnti interne. Giovedì 12, a Milano, la Premier chiuderà l’evento “Una riforma che fa giustizia”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato. L’evento, che si terrà presso il Teatro Franco Parenti a partire dalle ore 15, si propone di promuovere il referendum sulla giustizia e di rilanciare con determinazione l’impegno a favore di una riforma attesa da tempo nel nostro Paese.

La giustizia rappresenta l’unico potere dello Stato che non è stato ancora oggetto di riforma.

