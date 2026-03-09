​​


Meloni ospite da Mario Giordano: “Negli ultimi 80 anni non è mai successo”, affondo sulla magistratura

Emanuela B.
09/03/2026
Durante la sua partecipazione alla trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza della separazione delle carriere, sottolineando che essa è già in vigore in 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea.  La Premier ha posto una domanda retorica: “Sono tutti illiberali o è l’Italia che è rimasta indietro? Io non voglio un’Italia che resta indietro, io voglio un’Italia che corre”.



La Presidente Meloni ha espresso il desiderio di magistrati indipendenti e competenti, in grado di far rispettare la legge con discernimento, rispondendo alla Costituzione, alle leggi e ai cittadini, piuttosto che alla politica o alle correnti interne.  Giovedì 12, a Milano, la Premier chiuderà l’evento “Una riforma che fa giustizia”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato.  L’evento, che si terrà presso il Teatro Franco Parenti a partire dalle ore 15, si propone di promuovere il referendum sulla giustizia e di rilanciare con determinazione l’impegno a favore di una riforma attesa da tempo nel nostro Paese.

La giustizia rappresenta l’unico potere dello Stato che non è stato ancora oggetto di riforma.



