“Mi faccio la doccia a mezzanotte… e il mio vicino dice che gli rovino la vita. Ma è davvero colpa mia?”





All’inizio ho cercato di ignorarlo. Non per cattiveria, ma perché dentro di me pensavo che fosse una di quelle cose inevitabili quando si vive in un edificio con muri sottili. Loro sentono me, io sento il loro bambino. Fa parte del pacchetto, no? Ma poi hanno iniziato a farmelo notare più spesso. Sempre con educazione, sempre con quel tono controllato che ti mette quasi più a disagio di una lite vera.





Una sera mi hanno invitato a entrare nel loro appartamento mentre la mia compagna faceva la doccia. “Così capisci”, hanno detto. E io sono andato. Non volevo essere il vicino che se ne frega.

Quando ho sentito il rumore… ho avuto una reazione strana. Perché da una parte non era devastante, non era un frastuono continuo o qualcosa di insopportabile. Ma dall’altra, nel silenzio totale della notte, si sentiva. L’acqua che scorreva nei tubi, il suono sordo dei movimenti, piccoli colpi amplificati da pareti che sembravano fatte di carta.

Non era tanto il volume.

Era il momento.

Mezzanotte, quando tutto è fermo, quando ogni suono sembra più grande di quello che è.

Sono tornato a casa con quella sensazione che non riuscivo a definire. Non era senso di colpa pieno, ma nemmeno tranquillità. Era qualcosa a metà, come quando sai che tecnicamente hai ragione… ma emotivamente non ti senti del tutto a posto.

Quella notte ho fatto la doccia lo stesso.

Come sempre.

Ma per la prima volta… ci ho fatto caso. A ogni gesto. A ogni suono. A come chiudevo il rubinetto, a come appoggiavo lo shampoo, a come l’acqua colpiva il piatto doccia. E improvvisamente quello che per me era routine… è diventato qualcosa di ingombrante.

Il giorno dopo, la mia compagna mi ha chiesto: “Hai sentito anche tu quanto si sente?”

Ho annuito.

—E allora? —mi ha chiesto.

Bella domanda.

Perché lì è iniziato il vero conflitto.

Da una parte, il principio. Paghiamo il mutuo, è casa nostra, non stiamo facendo feste alle tre di notte, non stiamo urlando, non stiamo mettendo musica alta. Una doccia… è una cosa normale.

Dall’altra, la realtà. Loro si svegliano alle cinque. Hanno un bambino. Dormono presto. E quella doccia, anche se non è “rumorosa” in senso assoluto, arriva nel momento peggiore possibile per loro.

Ho provato a cambiare orario.

Un paio di sere.

Doccia alle 22.

Non era la stessa cosa.

Sembrerà stupido, ma per me quella doccia a fine giornata è una specie di confine mentale. È il momento in cui chiudo tutto. Farla prima mi lasciava con una sensazione incompleta, come se la giornata non fosse davvero finita.

Così sono tornato alle mie abitudini.

Ma qualcosa era cambiato.

Perché adesso… sapevo.

E sapere cambia tutto.

Una settimana dopo, ho incontrato il vicino sulle scale. Mi ha salutato come sempre, educato, ma c’era quella leggera tensione sotto la superficie.

—Stiamo cercando di adattarci —mi ha detto—, ma è difficile.

Non era un’accusa.

Era una constatazione.

E quella frase mi è rimasta in testa più di qualsiasi discussione.

Quella sera non ho fatto la doccia.

Non per loro.

Ma perché non riuscivo a ignorare quella frase.

Mi sono seduto sul divano, in silenzio, e ho iniziato a chiedermi una cosa che fino a quel momento avevo evitato: non “ho il diritto di farlo?”, ma “che tipo di vicino voglio essere?”

Perché sì, avevo ragione.

Ma essere nel giusto… non significa automaticamente fare la cosa giusta.

Il giorno dopo ho bussato alla loro porta.

Quando hanno aperto, sembravano sorpresi.

—Possiamo parlare un attimo? —ho chiesto.

Ci siamo seduti. Ho spiegato che capivo il problema, che avevo provato a cambiare orario ma non era semplice per me, ma che non volevo nemmeno ignorare completamente la situazione.

Silenzio.

Poi ho proposto una cosa.

—E se trovassimo un compromesso?

Non una rinuncia totale.

Non un “me ne frego”.

Un compromesso.

Abbiamo iniziato a parlare davvero per la prima volta. Non solo del rumore, ma delle loro giornate, del bambino, dei risvegli, della stanchezza. E io ho spiegato la mia routine, il lavoro, il bisogno di staccare.

Alla fine abbiamo trovato una soluzione imperfetta.

Alcune sere avrei anticipato la doccia.

Altre, avrei cercato di essere il più silenzioso possibile.

E loro… avrebbero provato a essere un po’ più tolleranti.

Non era ideale.

Per nessuno.

Ma era umano.

Quella notte ho fatto la doccia a mezzanotte.

Ma in modo diverso.

Più attento.

Più consapevole.

E non so se il rumore fosse davvero molto più basso… ma dentro di me lo era.

Perché non si trattava più di “chi ha ragione”.

Si trattava di convivere.

E forse, alla fine, non sono un cattivo vicino per fare la doccia di notte.

Ma lo sarei… se facessi finta che gli altri non esistano.

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