Mi ha bloccata contro il pavimento del fienile e ha sussurrato: “Non muoverti o ti farà più male.” Poi ho colpito.





La mia mano destra si chiuse intorno al manico di metallo che avevo nascosto nella tasca della giacca. Un cacciavite. Lo tenevo sempre con me. Per sicurezza.





Lo piantai con tutta la mia forza nella sua coscia.

Lui urlò.

Un urlo acuto, animalesco, che echeggiò tra le travi del fienile.

Il cacciavite affondò nella sua carne con un suono umido e nauseante. Il sangue iniziò a sgorgare, macchiando i suoi jeans scuri.

Lui cadde in ginocchio, le mani che cercavano di afferrare la ferita.

“Puttana!” gridò. “Ti ucciderò!”

Ma io ero già in movimento.

Correvo verso la porta del fienile, i miei piedi nudi che schioccavano contro il pavimento di legno. Sentivo il suo respiro affannato dietro di me, le sue imprecazioni, il rumore dei suoi passi che cercavano di seguirmi.

Ma la ferita lo rallentava.

Spalancai la porta del fienile e corsi fuori, nella notte buia. La luna era coperta dalle nuvole, ma i miei occhi si erano abituati all’oscurità.

Non guardai indietro.

Corsi attraverso il campo di grano, le spighe che mi frustavano le gambe. Corsi fino a quando i miei polmoni bruciarono e le mie gambe si rifiutarono di portarmi oltre.

Poi mi fermai. Mi piegai in due. Respirai.

Nessuno mi inseguiva.

Parte Quarta: La Strada

Camminai per ore.

La strada sterrata era buia e silenziosa. Il vento freddo della notte mi faceva rabbrividire. I miei piedi erano tagliati e sanguinanti, ma non potevo fermarmi.

Dovevo arrivare da qualche parte. Dovevo trovare aiuto.

Dopo circa due ore, vidi delle luci in lontananza. Una casa. Piccola, isolata, ma con una luce accesa alla finestra.

Mi avvicinai barcollando. La porta era di legno, consumata dal tempo. Bussai con la mano tremante.

Nessuno rispose.

Bussai più forte.

La porta si aprì di pochi centimetri. Una donna anziana mi guardò con occhi sospettosi.

“Chi sei?” chiese.

“Per favore,” dissi, la voce rotta. “Ho bisogno di aiuto. Un uomo… mi ha aggredita. Sono scappata.”

La donna esitò. Poi aprì la porta più ampia.

“Entra,” disse. “Vieni, entra.”

La casa era calda e accogliente. Profumava di pane e di erbe essiccate. La donna si chiamava Signora Rosa. Era vedova, viveva da sola, e non si fidava facilmente degli sconosciuti.

Ma i miei occhi pieni di lacrime e i miei vestiti sporchi le avevano convinto.

“Dimmi tutto,” disse, mettendomi una tazza di tè caldo tra le mani.

E io glielo raccontai.

Parte Quinta: La Caccia

Il giorno dopo, la Signora Rosa chiamò la polizia.

Due agenti arrivarono in macchina, un uomo e una donna. Mi fecero domande. Tante domande. Volevano sapere tutto: come era successo, cosa aveva detto, cosa avevo fatto.

Raccontai tutto. Anche del cacciavite.

“L’hai colpito?” chiese l’agente donna, con un tono che non riuscivo a interpretare.

“Sì. Nella coscia. È scappato.”

“E poi?”

“Poi ho corso fino a qui.”

I due agenti si scambiarono uno sguardo.

“Resta qui,” disse l’uomo. “Non andare via. Torneremo.”

La Signora Rosa mi fece un altro tè.

“Accadrà qualcosa di brutto?” chiesi.

Lei scosse la testa. “Hai fatto quello che dovevi fare. Hai difeso la tua vita. Non c’è niente di sbagliato in questo.”

Ma il mio cuore era pesante. Non sapevo se mi avrebbero creduto. Non sapevo se la legge avrebbe riconosciuto che avevo agito per legittima difesa.

Passarono ore. Il sole cominciò a tramontare.

Poi, vidi le luci dei lampeggianti.

Parte Sesta: Il Confronto

L’uomo era stato trovato.

Matteo. Il mio aggressore. Era in ospedale, la ferita alla coscia che si era infettata. Ma era vivo.

E stava raccontando una storia diversa.

“Ero ubriaco,” aveva detto alla polizia. “Lei mi ha provocato. Mi ha portato al fienile. Poi mi ha aggredito con un cacciavite.”

La sua versione era completamente diversa.

L’agente donna, la detective Moretti, tornò a parlarmi.

“Dobbiamo sentire entrambe le versioni,” disse. “Ma le tue parole hanno peso.”

“Lui mente,” dissi. “Lui ha provato a violentarmi.”

“E tu eri armata?”

“Tenevo il cacciavite in tasca.”

“Perché?”

“Perché sono stata aggredita due volte prima. Perché ho imparato che le donne devono difendersi da sole.”

La detective Moretti annuì. “Lo capisco.”

Ma non sapevo se mi credeva.

Parte Settima: Il Processo

Il processo durò settimane.

Io, dall’altra parte della stanza. Lui, con la sua ferita ancora visibile. I giudici. I testimoni.

La Signora Rosa venne a testimoniare. Raccontò di come ero arrivata a casa sua, sporca, sanguinante, terrorizzata.

Il mio aggressore portò i suoi testimoni. Amici che dicevano che era “un bravo ragazzo”. Che non avrebbe mai fatto una cosa del genere.

“Sei una bugiarda,” disse il suo avvocato. “Hai cercato di ucciderlo.”

“No,” dissi, con la voce ferma. “Stavo cercando di sopravvivere.”

Poi la mia avvocata, la signorina Bianchi, chiese di far vedere il mio passato.

Le due aggressioni precedenti. I rapporti della polizia. Le testimonianze.

“La mia cliente,” disse, “è una donna che è stata abusata due volte prima. Ha imparato a difendersi. Ha imparato a reagire. E quando ha sentito le parole ‘non muoverti o ti farà più male’, ha saputo che doveva agire.”

Il tribunale tacque.

Poi, il verdetto.

Parte Ottava: La Libertà

“Non colpevole.”

Le parole echeggiarono nella stanza come un tuono.

L’uomo, Matteo, fu condannato per tentata violenza sessuale.

Io, finalmente, ero libera.

Ma non era la fine.

Epilogo

Passarono gli anni.

La Signora Rosa divenne come una nonna per me. La chiamavo ogni settimana, le raccontavo come stavo, le chiedevo consiglio.

L’avvocata Bianchi divenne la mia più cara amica. Mi aiutò a creare un’associazione per le donne che avevano subito violenze.

Insegnavo loro a difendersi. A non avere paura. A non essere vittime.

“A volte,” dicevo, “l’unica cosa che ti separa dalla morte è la tua determinazione a sopravvivere. E quella determinazione non è debolezza. È forza.”

Il mio aggressore fu rilasciato dopo sei anni.

Un giorno, incontrai la sua ex compagna. Mi raccontò che lui aveva iniziato un percorso di recupero. Che si era pentito. Che aveva capito cosa aveva fatto.

Non lo perdonai. Ma imparai a non odiarlo.

L’odio, avevo imparato, era come bere veleno e aspettarsi che l’altro muoia.

Invece, scelsi di vivere.

Scelsi di amare.

Scelsi di essere felice.

E quella fu la mia vera vittoria.

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